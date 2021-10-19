Livestream giữa trưa, bà Phương Hằng lần đầu chia sẻ về tình hình sức khỏe, xin mọi người thông cảm vì điều này

Xã hội 19/10/2021 16:23

Mới đây, trong buổi livestream trưa ngày 19/10, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng lần đầu tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình.

Suốt thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã trở thành cái tên quá quen thuộc với cộng đồng mạng. Mỗi tuần vài lần, bà Hằng đều tổ chức livestream giao lưu cùng người hâm mộ, chia sẻ những vấn đề "gây sốc" của xã hội. Sau đó, bà cùng các nhân viên sẽ có những màn ca múa cho khán giả cùng xem. Đôi khi, livestream có thể kéo dài đến tận khuya. Cũng chính vì điều này mà nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi nữ CEO tiết lộ tình trạng sức khỏe đang không tốt của mình.

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Bà Hằng livestream vào trưa ngày 19/10 - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, bà Hằng cho biết hiện tại bà đang bị ho, vậy nên xuyên suốt buổi nói chuyện, nếu có ho thì mong người xem thông cảm. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong suốt hơn 7 tháng "chiến đấu", bà đề cập đến sức khỏe của mình. Trước đó, công chúng chỉ biết bà bị ốm qua những thông báo của cô thư ký Đại Nam.

Ngoài ra, trong buổi livestream này, nữ đại gia cũng bật khóc cho biết cảm thấy sợ vì sự vô cảm của lòng người. Bà không dám bệnh vì biết rằng sẽ bị nhiều người tấn công, vùi dập.

"Từ một con người ấm áp như tôi mà bây giờ tôi biết sợ vì sự vô cảm của lòng người. Tôi không dám bệnh, tôi không dám mệt bởi vì tôi biết rằng sẽ có nhiều người tấn công tôi, sẽ vùi dập tôi và sẽ để câu chuyện này chìm xuồng" - bà Phương Hằng chia sẻ.

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Bà Hằng thông báo dời lịch làm việc - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng liên quan đến tình hình sức khỏe của bà Hằng, mới đây, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà Hằng cũng cho biết đã nhận được giấy mời của cơ quan công an vào ngày 19/10 để lên làm việc liên quan đến đến đơn của bà yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng). Tuy nhiên, vì không khỏe từ trước và cũng vướng lịch livestream cùng khán giả nên bà đã hẹn lại ngày 21/10 sẽ lên cơ quan chức năng làm việc.

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