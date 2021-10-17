Xôn xao vụ bà Phương Hằng tố bị hành hung: Lãnh đạo công an nói 'chưa nắm vụ việc'

Xã hội 17/10/2021 20:37

Liên quan đến vụ bà chủ Đại Nam lên livestream tố bị nhóm 5 người hành hung tại cơ quan điều tra, lãnh đạo công an TP.HCM đã lên tiếng.

Theo Tuổi Trẻ, tối ngày 17/10, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM khi được hỏi về vấn đề bà Hằng nói bị "hành hung" trong buổi livestream thì vị này cho biết chưa nắm được vụ việc nên chưa thể cung cấp được cho báo chí.

Theo đó, trong buổi livestream vào tối cùng ngày, bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam) cho biết hôm trước (ngày 16/10) đã đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc về vụ kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên. Khi ấy, ông Yên đi cùng 4 luật sư (2 nam, 2 nữ). Tại đây, nữ đại gia cho biết đã bị nhóm người này hành hung.

nguyen phuong hang
Bà Nguyễn Phương Hằng trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

"Một mình tôi đi với 1 luật sư còn nó (ông Võ Hoàng Yên) đi với 4 luật sư là 5 người, hành hung tôi tại Công an TP.HCM, tôi đề nghị trích xuất camera. Lúc đó chỉ có 1 đồng chí công an thôi, đồng chí này còn gọi người đến giúp, nó hành hung tôi trong phòng kín" - bà Hằng bức xúc kể lại.

Bà Hằng nói trong livestream rằng, toàn bộ vụ việc được camera trong phòng ghi lại. Bà Hằng nói sẽ gửi đơn yêu cầu Công an TP.HCM trích xuất camera hình ảnh trên và gửi đơn đến Bộ Công an, các cấp lãnh đạo để làm sáng tỏ vụ này. 

Nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng tố bị nhóm luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung tại cơ quan điều tra

Nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng tố bị nhóm luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung tại cơ quan điều tra

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có livestream khi đến cơ quan công an làm việc về vụ kiện với ông Võ Hoàng Yên thì bị 5 người hành hung trong phòng kính 12 met vuông.

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