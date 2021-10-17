Nữ thư ký với cả nghìn người theo dõi của bà Phương Hằng bất ngờ mắc một sai lầm khiến netizen đòi trừ lương gấp

Xã hội 17/10/2021 17:39

Mới đây, một nữ thư ký thân tín của bà Nguyễn Phương Hằng đã bất ngờ có bài đăng với "điều bất thường" khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Suốt thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng là người không còn xa lạ với dư luận. Mỗi buổi livestream của bà đều liên tiếp phá kỷ lục người xem. Từ chuyện tiền bạc cá nhân, nữ đại gia đã lên tiếng "bóc trần" nhiều sự kiện chấn động của giới showbiz khiến cộng đồng mạng "ngỡ ngàng, ngơ ngát đến bật ngửa".

Bên cạnh sức hút của nữ CEO, những nhân vật thân tín gồm dàn thư ký xinh đẹp, cameraman và người MC thỉnh thoảng thay bà đọc tâm thư cũng nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Tất cả đều là nhân viên của Đại Nam và đã "sát cánh" với nữ đại gia từ đầu "cuộc chiến" đến giờ.

nguyen phuong hang 1
Ê-kíp của bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, cô thư ký nổi tiếng nhất của bà sở hữu trang cá nhân với hàng người theo dõi đã có một dòng trạng thái thông báo về sự xuất hiện của CEO. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại bất ngờ phát hiện ra chi tiết "bất hợp lý".Theo đó, bà Hằng sẽ trở lại vào ngày 17/10/2021 "tối nay" nhưng có lẽ vì các bài thông báo giờ lên sóng của nữ đại gia đều chung 1 form nên nữ thư ký đã vội vã copy - pass và ghi thành "tối mai".

nguyen phuong hang 2
Nữ thư ký nổi tiếng nhất của nữ CEO đăng sai thông tin trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
nguyen phuong hang 3
Cư dân mạng chụp lại 'điều bất thường' - Ảnh: FBNV

Chi tiết trên ngay lập tức được cư dân mạng phát hiện và để lại bình luận đề nghị CEO trừ lương nữ thư ký này.

"Sai chính tả, trừ lương nè H.(tên nữ thư ký) nhé", "Đề nghị vợ anh Dũng "lò vôi" xem xét trường hợp này của cô thư ký", "Kiểu này là phải trừ lương gấp rồi Đại Nam ơi", "Ai đó có thông tin chị kế toán Đại Nam không, trường hợp này cần phải cân nhắc trừ lương" - Bình ;uận của một số cư dân mạng.

Đương nhiên, đây chỉ là những bình luận trêu đùa từ cộng động mạng. Được biết, nguồn cơn cũng từ phát ngôn, cứ buồn tay là bà Phương Hằng phát cho nhân viên Đại Nam 500 tới 1 tỷ để xài.

 

Bố ca sĩ Thu Phương qua đời, dàn sao Việt đồng loạt chia buồn

Bố ca sĩ Thu Phương qua đời, dàn sao Việt đồng loạt chia buồn

Lệ Quyên, Bằng Kiều, Hương Tràm,... đã lần lượt chia buồn với gia đình ca sĩ Thu Phương.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Bà Nguyễn Phương Hằng vừa ra thông báo livestream thư ký bà Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 44 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 44 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 17 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số