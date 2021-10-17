Nữ thư ký với cả nghìn người theo dõi của bà Phương Hằng bất ngờ mắc một sai lầm khiến netizen đòi trừ lương gấp

Mới đây, một nữ thư ký thân tín của bà Nguyễn Phương Hằng đã bất ngờ có bài đăng với "điều bất thường" khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Suốt thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng là người không còn xa lạ với dư luận. Mỗi buổi livestream của bà đều liên tiếp phá kỷ lục người xem. Từ chuyện tiền bạc cá nhân, nữ đại gia đã lên tiếng "bóc trần" nhiều sự kiện chấn động của giới showbiz khiến cộng đồng mạng "ngỡ ngàng, ngơ ngát đến bật ngửa".

Bên cạnh sức hút của nữ CEO, những nhân vật thân tín gồm dàn thư ký xinh đẹp, cameraman và người MC thỉnh thoảng thay bà đọc tâm thư cũng nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Tất cả đều là nhân viên của Đại Nam và đã "sát cánh" với nữ đại gia từ đầu "cuộc chiến" đến giờ.

Ê-kíp của bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, cô thư ký nổi tiếng nhất của bà sở hữu trang cá nhân với hàng người theo dõi đã có một dòng trạng thái thông báo về sự xuất hiện của CEO. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại bất ngờ phát hiện ra chi tiết "bất hợp lý".Theo đó, bà Hằng sẽ trở lại vào ngày 17/10/2021 "tối nay" nhưng có lẽ vì các bài thông báo giờ lên sóng của nữ đại gia đều chung 1 form nên nữ thư ký đã vội vã copy - pass và ghi thành "tối mai".

Nữ thư ký nổi tiếng nhất của nữ CEO đăng sai thông tin trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Cư dân mạng chụp lại 'điều bất thường' - Ảnh: FBNV

Chi tiết trên ngay lập tức được cư dân mạng phát hiện và để lại bình luận đề nghị CEO trừ lương nữ thư ký này.

"Sai chính tả, trừ lương nè H.(tên nữ thư ký) nhé", "Đề nghị vợ anh Dũng "lò vôi" xem xét trường hợp này của cô thư ký", "Kiểu này là phải trừ lương gấp rồi Đại Nam ơi", "Ai đó có thông tin chị kế toán Đại Nam không, trường hợp này cần phải cân nhắc trừ lương" - Bình ;uận của một số cư dân mạng.

Đương nhiên, đây chỉ là những bình luận trêu đùa từ cộng động mạng. Được biết, nguồn cơn cũng từ phát ngôn, cứ buồn tay là bà Phương Hằng phát cho nhân viên Đại Nam 500 tới 1 tỷ để xài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-thu-ky-voi-ca-nghin-nguoi-theo-doi-cua-ba-phuong-hang-bat-ngo-mac-mot-sai-lam-khien-netizen-doi-tru-luong-gap-431511.html