Bà chủ Đại Nam tung 'cú knock out' về 'trùm từ thiện', khẳng định livestream chiều nay sẽ có 'rất nhiều tình tiết gay cấn hấp dẫn'

Những ngày qua tại một số tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của mưa bão, ít nhất có 3 người mất tích do nước lũ cuốn trôi, khu vực vùng cao bị sạt lở phải di dời dân khẩn cấp và hàng chục ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy.