Bà chủ Đại Nam tung 'cú knock out' về 'trùm từ thiện', khẳng định livestream chiều nay sẽ có 'rất nhiều tình tiết gay cấn hấp dẫn'

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã ấn định giờ cho buổi livestream tiếp theo để "khán giả trong và ngoài nước" tiền bề theo dõi về việc tìm ra "trùm từ thiện" của những drama thời gian qua.

Suốt thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng là nhân vật không còn xa lạ với dư luận. Mỗi buổi livestream của bà đều liên tiếp phá kỷ lục người xem. Từ chuyện tiền bạc cá nhân, nữ đại gia đã lên tiếng "bóc trần" nhiều sự kiện chấn động của giới showbiz khiến cộng đồng mạng "ngỡ ngàng, ngơ ngát đến bật ngửa".

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có thông báo về thời gian cho buổi livestream kế tiếp. Cụ thể, bà Hằng cho biết vào 17h chiều ngày 17/20/2021, bà sẽ livestream chia sẻ về chủ đề "Một cú knock out - Ai mới là trùm từ thiện". Và như thường lệ, khoảng 20h sẽ là lúc nữ đại gia giao lưu cùng một vài YouTuber và bàn về những vấn đề xoay quanh sự việc.

Thông báo của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ đại gia cũng hứa hẹn buổi livestream chiều nay sẽ chứa "Rất nhiều tình tiết gay cấn hấp dẫn" nên "khán giả trong và ngoài nước đã theo dõi drama này ngay từ những ngày đầu đừng bỏ qua".

Trước đó, trên trang cá nhân của nữ thư ký, nữ CEO công bố danh sách 36 cá nhân/tổ chức sẽ "góp mặt" trong buổi phát trực tiếp diễn ra vào Chủ Nhật tuần rồi. Điều khiến cư dân mạng sốc là bên cạnh những cái tên từ đầu "mùa giải" như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Võ Hoàng Yên, Thủy Tiên,... nhiều gương mặt "mới" bỗng "chễm chệ" trong "tờ sớ" lần này như Lê Dương Bảo Lâm, Đạt G, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Dân, Đại Nghĩa...

Hiện, bên dưới bài viết, rất nhiều người đã để lại bình luận mong chờ cho buổi phát sóng mới nhất này.

Miền Trung mưa bão dữ dội, nhiều người mất tích, lốc xoáy hàng chục nhà tốc mái Những ngày qua tại một số tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của mưa bão, ít nhất có 3 người mất tích do nước lũ cuốn trôi, khu vực vùng cao bị sạt lở phải di dời dân khẩn cấp và hàng chục ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-chu-dai-nam-tung-cu-knock-out-ve-trum-tu-thien-khang-dinh-livestream-chieu-nay-se-co-rat-nhieu-tinh-tiet-gay-can-hap-dan-431499.html