Liên quan đến vụ hiếp dâm bé gái 6 tuổi ở BR-VT: Hung thủ sắp ra hầu tòa

Xã hội 17/10/2021 09:40

Sự việc bé gái 6 tuổi bị hiếp dâm ở BR-VT, cơ quan chức năng cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố một đối tượng về các tội "Giết người", "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và " Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo Người Lao Động, VKSND tỉnh BR-VT đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Phạm Văn Dũng (tức Dũng "giá", 46 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) về các tội "Giết người", "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và " Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Đây là vụ án xảy ra vào tháng 4-2021 và chấn động dư luận bởi nạn nhân bị Dũng sát hại và hiếp dâm chưa đầy 6 tuổi. Trong quá trình điều tra mở rộng, kinh hoàng hơn khi phát hiện Dũng đã từng dâm ô với 3 bé gái khác, tất cả đều là hàng xóm của Dũng.

Theo Công an nhân dân, khoảng 17h30 ngày 17/4, Phạm Văn Dũng đi dự đám giỗ tại nhà hàng xóm ở tổ 1 khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa. Đến khoảng 20h20 cùng ngày, Dũng đi bộ về nhà nhưng thấy cửa khóa nên định đi qua nhà bố vợ ở phường Long Toàn, TP Bà Rịa để dự tiệc sinh nhật.

Trên đường đi đến hẻm 122 đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm thì Dũng nhìn thấy cháu P.N.Q.N. (SN 2016, cùng trú phường Long Tâm) đi phía sau, nên nảy sinh ham muốn đồi bại.  Dũng đã bế cháu N. vào khu vực bãi đất trống gần nhà rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

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Phạm Văn Dũng thời điểm bị bắt giữ. - Ảnh: Công an nhân dân

Khi thực hiện hành vi, do lo sợ cháu N. chống cự và kêu la nên Dũng đã dùng tay bóp cổ nạn nhân, dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Dũng bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường rồi tiếp tục đi đến nhà bố vợ dự sinh nhật.

Đến khuya cùng ngày, gia đình không thấy cháu N. về nhà nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân ở bãi đất trống cách nhà 300m. Vụ việc được gia đình báo Công an phường Long Tâm. Sau 1 ngày vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Dũng.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021, Dũng đã có hành vi dâm ô với 3 cháu bé khác gồm: L.B.C. (SN 2011), P.N.Q.A. (SN 2013) và cháu N.V.T.T. (SN 2010) tại nhà của Dũng. Trong các lần hành thực hiện hành vi của mình, Dũng đã cho các cháu tiền và dụ dỗ không được nói cho ai biết. Đáng nói, trong số những nạn nhân Dũng thực hiện hành vi dâm ô có cháu A. là chị gái của cháu N. (nạn nhân bị Dũng sát hại).

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