NÓNG: Thêm một phóng viên được công an mời làm việc về đơn tố giác bà Phương Hằng

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với một nữ phóng viên liên quan đến nội dung tố giác bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, vào tháng 9, bà Hàn Ni (phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng) đã gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với bà Đặng Thị Hàn Ni liên quan đến nội dung tố giác bà Nguyễn Phương Hằng.

Cụ thể, chiều cùng ngày, bà đã đến Công an tỉnh Bình Dương làm việc theo giấy mời. Tại buổi làm việc, Cơ quan CSĐT đã xác minh nội dung tố cáo, lấy lời khai ban đầu. Đồng thời bà Ni đã cung cấp thêm tài liệu điện tử là các video livestream của bà Hằng.

Bà Đặng Thị Hàn Ni - Ảnh: tuổi Trẻ

Bà Ni cho hay buổi làm việc diễn ra nghiêm túc, khách quan, kiểu mẫu, được ghi âm, ghi hình. Bên cạnh đó, nữ phóng viên cũng yêu cầu cơ quan điều tra có biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng đối với người tố giác vì bà Hằng trong livstream đã có những lời hâm dọa bà.

"Tôi khẳng định tất cả điều bà Hằng nói về tôi trong các buổi livestream là vu khống. Bà Hằng sử dụng hình ảnh vợ chồng tôi để xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm nhục tôi. Tôi tin vụ việc sớm được sáng tỏ" - bà Ni nói với Tuổi Trẻ.

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 13/10, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã làm việc với ông Huỳnh Minh Hưng (SN 1971, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) về những gì ông này tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Hiện, những thông tin về vụ kiện thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-them-mot-phong-vien-duoc-cong-an-moi-lam-viec-ve-don-to-giac-ba-phuong-hang-431192.html