Vợ mải lo livestream 'bỏ bê' chồng con, ông Dũng 'lò vôi' có phản ứng thế nào?

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những tiết lộ về việc dù livestream rất mệt nhưng không dám than thở chỉ vì một câu nói này từ chồng.

Mới đây, trong livestream, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có những chia sẻ về việc vì giao lưu cùng khán giả mà "bỏ cả chồng con". Theo đó, bà tiết lộ thường livestream tận khuya, đến nỗi "không còn miếng hơi nào" nhưng cũng không dám than thở với chồng là ông Huỳnh Uy Dũng vì lo ông sẽ bắt "dừng ngay và luôn".

Bà nguyễn Phương Hằng và chồng - Ảnh: Internet

"Công sức tôi bỏ ra vì tôi thương quý vị, bỏ cả chồng cả con đến 11 12 giờ đêm. Đến khi không còn một miếng hơi nào, ăn một tí cháo rồi ngủ, sáng đi làm.

Khi tôi đau khổ một mình, tôi khóc một mình, kể cả chồng tôi cũng không dám than. Bởi vì khi tôi than, anh Dũng sẽ nói: 'Em dừng ngay và luôn'. Cho nên tôi sẽ không dám than, ai chửi tôi, ai nói tôi bất cứ gì cũng không hề than.

Anh nhìn thấy tôi buồn, tôi không vui, tôi mệt mỏi anh ấy cũng biết chứ. Suốt 7 tháng trời mà tôi ngủ một đêm 2 3 tiếng đồng hồ" - bà Hằng chia sẻ.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ông Dũng không quan tâm đến những buổi phát sóng của vợ. Còn nhớ, trong một livestream, nữ đại gia từng tiết lộ ông xã chính là người "tham mưu", góp ý cho bà mỗi khi định nói về vấn đề gí trước khán giả. Có lẽ, như bà Hằng nói, ông chỉ là thấy vợ mệt mỏi và không vui nên muốn bà dừng lại mà thôi.

Kỷ niêm ngày cưới của vợ chồng bà Hằng - Ảnh: Internet

Được biết, bà Phương Hằng kết hôn với ông Dũng vào năm 2010. Đám cưới của họ khi ấy từng nhận về rất nhiều quan tâm. Kết hôn được một thời gian, bà chính thức tiếp quản một số việc kinh doanh của chồng. Cả hai còn có một cậu con trai chung 9 tuổi - người được ông Dũng trao cho quyền thừa kế khối tài sản nghìn tỷ khi vừa thôi nôi.

