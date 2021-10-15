Ông bầu tuyên bố giúp đỡ Hồ Văn Cường giàu có cỡ nào?

Thông tin trên ngay lập tức nhận được sự chú ý của đồng đảo dư luận. Nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự vui mừng vì Hồ Văn Cường nhận được nhiều sự giúp đỡ và hy vọng nam ca sĩ sẽ có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Mới đây, thông tin bầu Thụy ngỏ lời muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường trên trang cá nhân. Theo đó, ông bầu chia sẻ: "Mình thần tượng danh ca, nhạc sỹ Ngọc Sơn và cố ca sỹ Phi Nhung và ca sỹ Hồ Văn Cường. Ekip Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã quá cố. Cường ơi chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được e kíp như của anh 3 danh ca, nhạc sỹ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát. Và học đại học”.

Vào năm 2007, Nguyễn Đức Thụy được giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Xuân Thành từ ông Nguyễn Xuân Thành. Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Đức Thụy, tập đoàn Xuân Thành đã phát triển và thành công rực rỡ. Đến năm 2015, tập đoàn Xuân Thành được đổi tên thành tập đoàn ThaiGroup với số vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, 14 công ty thành viên. Lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn ThaiGroup là xi măng, thủy điện.

Liên quan đến ông bầu này, không ai là không biết độ lừng lẫy trong giới doanh nhân Việt. Ông tên thật là Nguyễn Đức Thụy (1976) tại Gia Viễn, Ninh Bình. Doanh nhân tốt nghiệp trường đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Từ năm 2003 đến năm 2006, ông làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mỹ Hạnh.

Trong hệ sinh thái của tập đoàn ThaiGroup, công ty cổ phần Thaiholdings đặt biệt được dư luận quan tâm. Doanh nghiệp này do bầu Thụy sáng lập và ông từng giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị trong nhiều năm. Tính đến giữa năm 2021, giá cổ phiếu của công ty này đã tăng 11 lần và góp phần khiến khối tài sản của Nguyễn Đức Thụy gia tăng nhanh chóng. Ngoài ra, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy còn được hội đồng quản trị LienvietPostBank tin tưởng bầu chọn làm phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.

Bầu Thụy tại Đại hội cổ đông LienVietPostBank tháng 4/2021

Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy hiện sở hữu hơn 85 triệu cổ phiếu ThaiHolding, 20 triệu cổ phiếu LienVietPostBank. Đến tháng 6 năm 2021, Nguyễn Đức Thụy giữ vị trí thứ sáu về tài sản trên bảng xếp hạng những người giàu nhất Việt Nam. Vào năm 2009, ông được vinh danh ”Doanh nhân trẻ tiêu biểu”.

Ông Nguyễn Đức Thụy lấn sân bóng đá khi mua lại suất hạng nhất của V&V Hòa Phát và chuyển giao cho Hà Tĩnh. Câu lạc bộ sau đó chuyển trụ sở vào TP.HCM và đổi tên thành Sài Gòn Xuân Thành. Cũng từ đó ông được mọi người gọi với cái tên bầu Thụy, theo cách mà nhiều ông bầu khác được gọi như bầu Kiên, bầu Đức...

Dàn siêu xe của ông bầu - Ảnh : Internet

Bên cạnh hình ảnh doanh nhân thành đạt, bầu Thụy từng gây chú ý với nhiều siêu xe cực kỳ sang trọng, như chiếc phantom đầu tiên tại Ninh Bình, 3 Rolls Royce Ghost và 1 Maybach 62s cùng các loại Mercedes S-Class, BMW 7-Series, Range Rover, Lexus Ls600hl, Lx570, X5 4.8,...

Được biết, ông Nguyễn Đức Thụy hiện đứng thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt với khối tài sản trị giá hơn 20 nghìn tỷ đồng. Số tài sản này đến từ việc sở hữu hơn 34,2 triệu cổ phiếu LPB của LienVietPostBank, 86 triệu cổ phiếu THD của Thaiholdings.

Gia đình nam doanh nhân - Ảnh: FBNV

Lướt qua trang cá nhân của doanh nhân, bên cạnh những chia sẻ về công việc, ông Thụy cũng đăng tải những khoảng khắc đời thường bên gia đình hay những thông tin liên quan đến bóng đá. Theo nhận xét của một nhân viên Tập đoàn Xuân Thành được đăng tải trên Facebook thì ông Thụy là "người đàn ông thành đạt nhưng luôn yêu thương gia đình một cách đáng tự hào".