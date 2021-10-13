Thất nghiệp nhiều tháng vì Covid-19, đoàn người đi bộ từ Long An về Thái Nguyên và cái kết đẹp

Gần cả trăm người làm việc tại Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An quyết định đi bộ về quê Kon Tum và Gia Lai sau nhiều tháng thất nghiệp vì Covid-19. Rất may, đoàn người đã được cơ quan chức năng hỗ trợ kịp thời.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 13/10, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ đưa 94 người dân các tỉnh Kon Tum, Gia Lai về quê bằng xe khách, sau khi bắt gặp đoàn người đi bộ nhiều cây số từ tỉnh Long An đến huyện Nhà Bè vào ngày 12/10.

Bộ đội hỗ trợ người dân các tỉnh Kon Tum, Gia Lai về quê sáng ngày 13/10 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết, 94 người này làm việc tại Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An. Sau nhiều tháng thất nghiệp do ảnh hưởng của COVID-19, ngày 12/10, không thể cầm cự được nữa, họ quyết định đi bộ về quê Kon Tum và Gia Lai.

Cơ quan chức năng tặng thêm quà cho người dân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Pháp luật TP.HCM, đoàn được hỗ trợ về quê bằng xe khách giường nằm, được chuẩn bị thêm đồ ăn, nước uống và một số nhu yếu phẩm làm quà cho người dân.

Người dân đã được hỗ trợ đưa về quê - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, tình trạng người dân đi bộ như vừa qua rất khó cho công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.Thượng tá Phong kiến nghị các tỉnh lân cận TP.HCM có kế hoạch rà soát, phối hợp đưa người dân về quê.

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