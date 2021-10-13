Thất nghiệp nhiều tháng vì Covid-19, đoàn người đi bộ từ Long An về Thái Nguyên và cái kết đẹp

Xã hội 13/10/2021 16:44

Gần cả trăm người làm việc tại Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An quyết định đi bộ về quê Kon Tum và Gia Lai sau nhiều tháng thất nghiệp vì Covid-19. Rất may, đoàn người đã được cơ quan chức năng hỗ trợ kịp thời.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 13/10, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ đưa 94 người dân các tỉnh Kon Tum, Gia Lai về quê bằng xe khách, sau khi bắt gặp đoàn người đi bộ nhiều cây số từ tỉnh Long An đến huyện Nhà Bè vào ngày 12/10.

di bo ve que 1
Bộ đội hỗ trợ người dân các tỉnh Kon Tum, Gia Lai về quê sáng ngày 13/10 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết, 94 người này làm việc tại Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An. Sau nhiều tháng thất nghiệp do ảnh hưởng của COVID-19, ngày 12/10, không thể cầm cự được nữa, họ quyết định đi bộ về quê Kon Tum và Gia Lai.

di bo ve que 2
Cơ quan chức năng tặng thêm quà cho người dân -  Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Theo Pháp luật TP.HCM, đoàn được hỗ trợ về quê bằng xe khách giường nằm, được chuẩn bị thêm đồ ăn, nước uống và một số nhu yếu phẩm làm quà cho người dân.

di bo ve que 3
Người dân đã được hỗ trợ đưa về quê - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, tình trạng người dân đi bộ như vừa qua rất khó cho công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.Thượng tá Phong kiến nghị các tỉnh lân cận TP.HCM có kế hoạch rà soát, phối hợp đưa người dân về quê.

Khẩn: 2 địa phương cho học sinh nghỉ học vì Covid-19

Khẩn: 2 địa phương cho học sinh nghỉ học vì Covid-19

Ghi nhận có trường hợp F0 là các học sinh, các địa phương khẩn trương thông báo cho các trường nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Xem thêm
Từ khóa:   TP.HCM công nhân thất nghiệp thông tin Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 37 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 17 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 23 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số