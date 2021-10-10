KTX Đại học Kinh tế TP.HCM xảy ra hỏa hoạn, nhiều sinh viên ôm đồ tháo chạy

Mới đây, sáng ngày 10/10, một căn phòng ở tầng 5 KTX đại học Kinh tế TP.HCM bất ngờ xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều sinh viên hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Chiều cùng ngày, đại diện trường đã lên tiếng về sự việc.

Theo Tiền Phong, khoảng 10h30 ngày 10/10 , một căn phòng ở tầng 5 KTX đại học Kinh tế TP.HCM trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5 bất ngờ bốc cháy khiến nhiều sinh viên hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Mọi người dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TPHCM và Công an quận 5 điều 9 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hoải. Ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong căn phòng khoảng 30m2 bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Chị P.V (ở phòng bị cháy) cho biết, do dịch COVID-19 mọi người đã về quê hết, chỉ còn một mình chị ở lại tại căn phòng trên. Sáng nay, chị cắm sạc laptop và nồi cơm điện rồi đóng cửa đi ra ngoài để photo tài liệu. Trong lúc đứng chờ photo, chị thấy phòng mình bốc cháy.

Sinh viên trong ký túc xá hốt hoảng ôm laptop, ba lô, vật dụng tháo chạy khi phát hiện cháy - Ảnh: Dân Việt

Theo Pháp luật TP.HCM, chiều 10/10, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ hỏa hoạn trên.

Theo đó, Ban Quản lý Ký túc xá đã phối hợp với Công An Phòng cháy chữa cháy kịp thời ngăn chặn đám cháy phát sinh, không lan rộng ra bên ngoài, không gây thiệt hại về người, chỉ thiệt hại một số đồ đạc trong phòng.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

TS. Bùi Quang Hùng, Phó Hiệu trưởng trường chia sẻ: “Nhà trường đã gặp gỡ 60 em sinh viên, làm việc, dặn dò ổn định tâm lý và tạm thời chuyển các em qua Ký túc xá số 135 Trần Hưng Đạo”.

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