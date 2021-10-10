KTX Đại học Kinh tế TP.HCM xảy ra hỏa hoạn, nhiều sinh viên ôm đồ tháo chạy

Xã hội 10/10/2021 16:20

Mới đây, sáng ngày 10/10, một căn phòng ở tầng 5 KTX đại học Kinh tế TP.HCM bất ngờ xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều sinh viên hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Chiều cùng ngày, đại diện trường đã lên tiếng về sự việc.

Theo Tiền Phong, khoảng 10h30 ngày 10/10 , một căn phòng ở tầng 5 KTX đại học Kinh tế TP.HCM trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5 bất ngờ bốc cháy khiến nhiều sinh viên hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Mọi người dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TPHCM và Công an quận 5 điều 9 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hoải.  Ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong căn phòng khoảng 30m2 bị thiêu rụi.

hoa hoan 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Chị P.V (ở phòng bị cháy) cho biết, do dịch COVID-19 mọi người đã về quê hết, chỉ còn một mình chị ở lại tại căn phòng trên. Sáng nay, chị cắm sạc laptop và nồi cơm điện rồi đóng cửa đi ra ngoài để photo tài liệu. Trong lúc đứng chờ photo, chị thấy phòng mình bốc cháy.

hoa hoan 2
Sinh viên trong ký túc xá hốt hoảng ôm laptop, ba lô, vật dụng tháo chạy khi phát hiện cháy - Ảnh: Dân Việt

Theo Pháp luật TP.HCM, chiều 10/10, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ hỏa hoạn trên.

Theo đó, Ban Quản lý Ký túc xá đã phối hợp với Công An Phòng cháy chữa cháy kịp thời ngăn chặn đám cháy phát sinh, không lan rộng ra bên ngoài, không gây thiệt hại về người, chỉ thiệt hại một số đồ đạc trong phòng.

hoa hoan 3
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

TS. Bùi Quang Hùng, Phó Hiệu trưởng trường chia sẻ: “Nhà trường đã gặp gỡ 60 em sinh viên, làm việc, dặn dò ổn định tâm lý và tạm thời chuyển các em qua Ký túc xá số 135 Trần Hưng Đạo”.

Luôn tự khen mình xinh đẹp, nhan sắc bà Phương Hằng trong ảnh chụp lén có lung linh như lời đồn?

Luôn tự khen mình xinh đẹp, nhan sắc bà Phương Hằng trong ảnh chụp lén có lung linh như lời đồn?

Mới đây, một bức ảnh chụp trộm bà Nguyễn Phương Hằng được đăng tải lên mạng xã hội và được đông đảo dư luận quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   KTX đại học Kinh tế TP.HCM vụ cháy

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số