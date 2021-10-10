Vội vàng chạy theo xe xin sữa, hành động sau khi nhận được quà cứu trợ của cậu bé khiến nhiều người bất ngờ

Đoạn clip về một cậu bé chạy theo xe ô tô xin sữa đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Theo đó, sau khi nhận được quà và tiền từ mạnh thường quân, cậu bé còn "xin" thêm một thứ khiến nhiều người khen ngợi.

TP.HCM đang trong giai đoạn nới lỏng giãn cách xã hội, cuộc sống người dân cũng dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, điều đáng trân trọng là rất nhiều nhà hảo tâm vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện, giúp đỡ những người khó khăn còn sót lại.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh em bé chạy theo xe của mạnh thường quân xin sữa khiến nhiều người chú ý. Theo đó, khi chiếc xe dừng bên vệ đường, em bé cũng khựng lại, giữa thái độ im lặng với ánh mắt chờ đợi. Hiểu ý, mạnh thường quân đã nhanh chóng đưa sữa và quà cho em bé. Em cũng giơ hai tay trước mặt để nhận và "dạ" rất to.

Cậu bé chạy theo xe xin sữa - Ảnh: Cắt màn hình

Đúng lúc ấy, mẹ của em bé cũng đến, em chạy sang đưa đồ vừa nhận được cho mẹ. Theo như trong clip, mạnh thường quân còn tặng thêm tiền mặt cho hai mẹ con. Trong lúc giúp đỡ, người này cũng dặn dò bé phải "cảm ơn", "khoanh tay" khi nhận quà.

Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng, sau khi nhận tiền, em bé còn "đòi" được phun sát khuẩn rửa tay. Trước hành động ý thức này, nhà hảo tâm lập tức khen ngợi và thực hiện ngay "nguyện vọng" của em. Lúc rời đi, người này còn cho thêm em bé bịch khẩu trang.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước sự đáng yêu và ý thức của cậu bé. Một số ý kiến cũng gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân trên vì đã hết lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/voi-vang-chay-theo-xe-xin-sua-hanh-dong-sau-khi-nhan-duoc-qua-cuu-tro-cua-cau-be-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-429935.html