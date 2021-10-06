Mới đây, mạng xã hội xuật hiện thông tin "Cậu IT" Nhâm Hoàng Khang đã khai báo được một ca sĩ nổi tiếng thuê "đánh sập" group anti fan của mình.

Vài ngày qua, cái tên Nhâm Hoàng Khang nhận được đông đảo sự chú ý của công chúng khi vướng phải những ồn ào liên quan đến pháp luật. Mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện thông tin "Cậu IT" này đã khai báo được một ca sĩ nổi tiếng thuê "đánh sập" group anti fan của chính người này.

'Cậu IT' Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Internet

Thậm chí, thông tin này còn cho biết nữ ca sĩ này là người rất hay làm từ thiện còn group anti fan kia đã có hơn 200.000 thành viên. Thời gian gần đây, nhóm này hoạt động khá sôi nổi, đưa ra nhiều thông tin không tốt về nữ ca sĩ và số lượng thành viên ngày càng đông đảo hơn sau những lùm xùm gần đây của cô.

Thông tin được nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, chưa có chứng cứ gì xác thực. Phía nữ ca sĩ trong tin đồn vẫn chưa có phản hồi về sự việc.

Trước đó, vào ngày 4/10, Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ vì hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Sáng ngày 5/10, theo Thanh Niên, phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết đã nhận được đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải về việc bị một đối tượng nặc danh tống tiền và yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang. Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

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