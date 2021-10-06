Người thuê bỏ về quê, chủ trọ bất lực: 'Giúp họ hết lòng, họ âm thầm quay lưng'

Xã hội 06/10/2021 07:05

Giãn cách xã hội được nới lỏng, nhiều người thuê âm thầm bỏ về quê nhà, chủ trọ chua chát vì tiền nhà không thanh toán mà cũng không nhận được bất kỳ câu chào hay thông báo nào.

Sau 4 tháng giãn cách xã hội, nhiều người lao động đã trở về quê nhà theo nhiều cách khác nhau. Bên cạnh những người may mắn được cơ quan chức năng hỗ trợ thì vẫn còn rất nhiều người trở về theo kiểu tự phát. Điều này không chỉ khiến tình hình an ninh trật tự bị ảnh hưởng mà làm các chủ trọ thiệt hại nặng nề.

gian cach xa hoi 1
Người lao động mang theo nhiều đồ đạc cồng kềnh trên xe máy về quê - Ảnh: VTC News

Cụ thể, theo một bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội, chủ tài khoản là người cho thuê trọ ở Bình Dương cho biết trong khi phía anh hỗ trợ người lao động hết lòng như giảm tiền phòng, điện nước, hỗ trợ lương thực dù bản thân vẫn phải trả nợ ngân hàng. Thế nhưng, người thêu lại tự ý rời đi chỉ để lại cho chủ trọ sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

“Nhà trọ bên mình 35 phòng, vì nguyên nhân tổ chức về quê mà các bạn trốn về hết. Trong khi nhà trọ tôi 3-4 tháng nay không lấy tiền phòng còn giảm 50% để qua dịch các anh chị em trong trọ thanh toán dần. Tiền điện tiền nước cũng cho không lấy tiền lãi.

Ngân hàng thì nhà tôi vẫn đóng hàng tháng 15 triệu đồng tiền điện nước các bạn tiêu dùng thêm 21 triệu đồng là 36 triệu đồng. Bây giờ tổng nợ 35 phòng đã vượt hơn 140 triệu đồng rồi. Bây giờ các bạn tổ chức về quê hết bỏ trốn gần 10 phòng và tiếp tục sẽ còn tăng vì nghe hàng xóm nói họ đang dọn dần. Thật sự mình bất lực lắm bây giờ mình cũng đâu ép các bạn thanh toán tiền phòng được, ai cũng khó khăn mà" - bài viết chia sẻ.

gian cach xa hoi 2
Một phần bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước tình hình trên, chủ trọ vô cùng bất mãn. Người này mong những ai thuê phòng nếu còn có thể gắng gượng thì hãy ở lại cùng nhau vượt qua khó khăn vì nếu lúc này mọi người lũ lượt về quê sẽ làm tăng khả năng lây lan dịch bệnh. Còn nếu ai có ý định hoặc chắc chắn về thì báo cho người cho thuê 1 tiếng, "dù không có khả năng trả thì hãy cũng gọi biết đâu một ngày còn gặp lại nhau ở nơi này".

“Chính sách doanh nghiệp đang dần mở lại, về quê rồi lỡ lây dịch bệnh cho gia đình các bạn thì sao. Nguồn cung ứng lương thực của Bình Dương là từ miền Tây các bạn, chúng tôi ăn rau củ quả là từ quê các bạn. Lỡ dịch bệnh rồi đồ ăn cung ứng không đủ, vật giá leo thang. Lúc đó chúng ta cùng khổ chứ ai! Mong bạn nào còn gượng được ở lại thì ở cùng Bình Dương vượt qua dịch bệnh. Ai có ý định và chắc chắn về thì trước khi đi gọi họ 1 tiếng dù không có khả năng trả thì hãy cũng gọi biết đâu một ngày còn gặp lại nhau ở nơi này" - người này viết.

Bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng mạng. Khoan bàn đánh giá chuyện người dân ồ ạt về quê, chỉ tính riêng chuyện tự ý dọn đồ mà không thông báo với chủ nhà một tiếng, âm thầm bỏ đi như vậy thì quả là chưa hợp tình hợp lý.

'Chị đại quận 4' tiếp tục tái xuất khẩu chiến tay đôi với lực lượng chức năng, biểu cảm của anh công an được nhiều người chú ý

'Chị đại quận 4' tiếp tục tái xuất khẩu chiến tay đôi với lực lượng chức năng, biểu cảm của anh công an được nhiều người chú ý

Mới đây, những hình ảnh về "Chị đại quận 4" tại phường công an quận 4 (TP.HCM) được lan truyền khắp mạng xã hội nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   người lao động trong mùa dịch bà con về quê tránh dịch Bình Dương

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 3 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số