Người thuê bỏ về quê, chủ trọ bất lực: 'Giúp họ hết lòng, họ âm thầm quay lưng'

Giãn cách xã hội được nới lỏng, nhiều người thuê âm thầm bỏ về quê nhà, chủ trọ chua chát vì tiền nhà không thanh toán mà cũng không nhận được bất kỳ câu chào hay thông báo nào.

Sau 4 tháng giãn cách xã hội, nhiều người lao động đã trở về quê nhà theo nhiều cách khác nhau. Bên cạnh những người may mắn được cơ quan chức năng hỗ trợ thì vẫn còn rất nhiều người trở về theo kiểu tự phát. Điều này không chỉ khiến tình hình an ninh trật tự bị ảnh hưởng mà làm các chủ trọ thiệt hại nặng nề. Người lao động mang theo nhiều đồ đạc cồng kềnh trên xe máy về quê - Ảnh: VTC News Cụ thể, theo một bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội, chủ tài khoản là người cho thuê trọ ở Bình Dương cho biết trong khi phía anh hỗ trợ người lao động hết lòng như giảm tiền phòng, điện nước, hỗ trợ lương thực dù bản thân vẫn phải trả nợ ngân hàng. Thế nhưng, người thêu lại tự ý rời đi chỉ để lại cho chủ trọ sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

“Nhà trọ bên mình 35 phòng, vì nguyên nhân tổ chức về quê mà các bạn trốn về hết. Trong khi nhà trọ tôi 3-4 tháng nay không lấy tiền phòng còn giảm 50% để qua dịch các anh chị em trong trọ thanh toán dần. Tiền điện tiền nước cũng cho không lấy tiền lãi. Ngân hàng thì nhà tôi vẫn đóng hàng tháng 15 triệu đồng tiền điện nước các bạn tiêu dùng thêm 21 triệu đồng là 36 triệu đồng. Bây giờ tổng nợ 35 phòng đã vượt hơn 140 triệu đồng rồi. Bây giờ các bạn tổ chức về quê hết bỏ trốn gần 10 phòng và tiếp tục sẽ còn tăng vì nghe hàng xóm nói họ đang dọn dần. Thật sự mình bất lực lắm bây giờ mình cũng đâu ép các bạn thanh toán tiền phòng được, ai cũng khó khăn mà" - bài viết chia sẻ.

Một phần bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Trước tình hình trên, chủ trọ vô cùng bất mãn. Người này mong những ai thuê phòng nếu còn có thể gắng gượng thì hãy ở lại cùng nhau vượt qua khó khăn vì nếu lúc này mọi người lũ lượt về quê sẽ làm tăng khả năng lây lan dịch bệnh. Còn nếu ai có ý định hoặc chắc chắn về thì báo cho người cho thuê 1 tiếng, "dù không có khả năng trả thì hãy cũng gọi biết đâu một ngày còn gặp lại nhau ở nơi này". “Chính sách doanh nghiệp đang dần mở lại, về quê rồi lỡ lây dịch bệnh cho gia đình các bạn thì sao. Nguồn cung ứng lương thực của Bình Dương là từ miền Tây các bạn, chúng tôi ăn rau củ quả là từ quê các bạn. Lỡ dịch bệnh rồi đồ ăn cung ứng không đủ, vật giá leo thang. Lúc đó chúng ta cùng khổ chứ ai! Mong bạn nào còn gượng được ở lại thì ở cùng Bình Dương vượt qua dịch bệnh. Ai có ý định và chắc chắn về thì trước khi đi gọi họ 1 tiếng dù không có khả năng trả thì hãy cũng gọi biết đâu một ngày còn gặp lại nhau ở nơi này" - người này viết. Bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng mạng. Khoan bàn đánh giá chuyện người dân ồ ạt về quê, chỉ tính riêng chuyện tự ý dọn đồ mà không thông báo với chủ nhà một tiếng, âm thầm bỏ đi như vậy thì quả là chưa hợp tình hợp lý.

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