'Chị đại quận 4' tiếp tục tái xuất khẩu chiến tay đôi với lực lượng chức năng, biểu cảm của anh công an được nhiều người chú ý

Mới đây, hình ảnh về "Chị đại quận 4" tại phường công an quận 4 (TP.HCM) được lan truyền khắp cõi mạng khiến nhiều người chú ý. Theo đó, chưa rõ nguyên nhân gì khiến "chị đại" lại chạm trán với lực lượng chức năng nhưng có thể thấy tình hình khá căng thẳng. Cũng như mọi lần, chị vẫn không mang khẩu trang.

'Chị đại quận 4' tái xuất tại phường công an quận 4 (TP.HCM) - Ảnh: Internet

Qua bức ảnh, có thể thất, người phụ nữ này đã dắt theo con gái ra ngoài vào ban đêm. Chị chống tay lên hông và khẩu chiến tay đôi với đồng chí công an. Tuy nhiên, khác với thái độ nhăn nhó, tức giận của người phụ nữ, anh công an tỏ ra ngán ngẩn, bất lực. Có lẽ, vì đã quen với sự ầm ĩ của "chị đại" nên lần này biểu cảm của người chiến sĩ mới là điều khiến netizen bật cười. Bên dưới phần bình luận, một netizen hài hước còn cho rằng chắc do gặp "chị đại" quá nhiều lần rồi nên đồng chí không buồn đôi co.

Hình ánh khiến nhiều người ngán ngẩm - Ảnh: Internet

Nhìn lại những gì đã xảy ra trong suốt mùa dịch, nhiều người mong rằng gia đình sẽ có biện pháp ngăn chặn việc "chị đại" đi khắp nơi để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Một số ý kiến khác lại thấy lo lắng cho bé gái con chị khi liên tục chứng kiến những hành động của mẹ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của bé.

