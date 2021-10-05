Đến thăm nhà máy găng tay cùng chồng, bà Phương Hằng lại có 'hành động lạ' với cameraman khiến nhiều người 'bật ngửa'

Hình ảnh bà chủ Đại Nam sang trọng, sắc sảo, mỗi ngôn từ đều dứt khoác thậm chí đôi khi có thể "thét ra lửa" đã quá quen thuộc với cộng đồng mạng. Tuy nhiên, mới đây, người phụ nữ ấy lại xuất hiện với một "gương mặt mới" mà chính những fan ruột nhất cũng phải bất ngờ.

Suốt thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng khi liên tục xuất hiện trên sóng livestream với những câu chuyện gây sốc. Bắt đầu từ vụ ồn ào tiền bạc cá nhân cho đến những thông tin "giật gân" về chuyện sao kê từ thiện, mỗi buổi giao lưu trực tuyến của bà đều thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi.

Theo đó, trong đoạn clip được ghi lại khi bà Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đến thăm nhà máy găng tay y tế của mình. Nữ đại gia lúc ấy đã cầm một chiếc găng lên xem xét rồi đột nhiên kéo căn tạo thành một chiếc ná cao su và hướng về phía người quay phim mà bắn.

Hành động nghịch ngợm này của bà khiến người xem phải bật cười bởi sự nhí nhảnh của nữ đại gia. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu nữ CEO để lộ những hành động "lạ" như thế này. Từ lần để bệnh nhi nghịch kim cương đến những hình ảnh lí lắc được chính bà đăng tải trên Facebook hay gần đây nhất là màn khoe mặt mộc "thần sầu", có thể thấy nếu bỏ qua những phát ngôn "đanh thép" trước đó, người ta sẽ nhận ra còn có một góc thật khác trong con người của người phụ nữ này.

Bà Hằng vô tư để bé gái 'nghịch' kim cương - Ảnh: Internet

Hình ảnh nhí nhảnh trên trang cá nhân của nữ đại gia - Ảnh: FBNV

Mặt mộc trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của bà khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: Internet

Đặc biệt, việc bà vô tư đùa giỡn trong khi ông Dũng đang giữ thái độ nghiêm túc, ra sức chia sẻ và trò chuyện không ngừng lại tạo nên một khung cảnh đối lập thú vị. Nhiều netizen đã bàn tán rất nhiều về cảnh tượng này và tỏ ra ngưỡng mộ cho hạnh phúc của cặp vợ chồng quyền lực.

"Nếu bỏ qua công việc và những ồn ào, trong cuộc sống thường ngày hình như chị Hằng tính rất trẻ con, nhí nhảnh nên trẻ lâu", "Chú bộ đội nghiêm túc bao nhiêu thì cô lí lắc bấy nhiêu, cưng ghê!", "Khi người ta kết hôn với đúng người, cả đời không cần trưởng thành, có phải thế không?" - dân mạng bình luận.