Khám xét nơi ở của "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang tại TP.HCM: Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan

Chiều ngày ngày 4/10, cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Nhâm Hoàng Khang để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo Nhịp sống Việt, chiều ngày ngày 4/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đang tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) là người bị công an khởi tố bắt tạm giam về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Quá trình khám xét, bước đầu công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới vụ việc. Trước đó, sáng cùng ngày, Cục C02, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam với Nhâm Hoàng Khang về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nhâm Hoàng Khang bị bắt sáng 4/10 - Ảnh: Nhịp sống Việt

Như đã đưa tin, theo VnExpress, vào sáng ngày 4/10, Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt tại tỉnh Cần Thơ để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng. Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) điều tra. "Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng", nguồn tin nói về kết quả điều tra ban đầu.

Nhà chức trách đang mở rộng điều tra hàng loạt dấu hiệu tội phạm khác của Khang và những người liên quan.

Nhâm Hoàng Khang sống và làm việc tại TP HCM, được biết đến là lập trình viên nổi tiếng. Gần đây, anh này liên quan việc ồn ào trên mạng xã hội, với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện.

Khoảng 2 tháng trước, Khang công khai giấy mời làm việc của Cục Cảnh sát Hình sự lên Facebook cá nhân, cho là được C02 "đề nghị hợp tác điều tra tội phạm".

