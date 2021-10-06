Thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ để lại thư tuyệt mệnh trên bìa carton: 'Con mong kiếp sau vẫn được làm con của mẹ'

Xã hội 06/10/2021 10:28

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ cái chết của một thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường, người ta tìm thấy một bức thư viết trên bìa carton nghi của nạn nhân có nội dung xin lỗi người thân.

Theo Báo Bình Phước, chiều ngày 5/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ cái chết của một thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ. Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn L. (25 tuổi, ngụ thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Bình Phước

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Văn T. (anh trai của anh L. đến nhà anh Lượng ở thôn 9, xã Thống Nhất, để mua đồ cho em trai. Tuy nhiên, khi đến nơi, vợ chồng anh phát hiện cửa cài chốt bên trong, điện vẫn sáng nhưng gọi cửa không thấy ai trả lời. Nghi ngờ có chuyện xảy ra, cả hai nhìn qua khe cửa thì phát hiện anh L. đang treo lơ lửng trong nhà.

Ngay lập tức, vợ chồng anh T. hô hoán hàng xóm qua phá cửa, cắt dây đưa anh Lượng xuống nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

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Bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân viết trên tấm bìa carton - Ảnh: Báo Bình Phước

 

Theo Thanh Niên, tại hiện trường, anh L. được xác định tử vong trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù treo trên xà nhà, phía dưới nền nhà có bức thư viết trên bìa carton nghi của nạn nhân có nội dung xin lỗi mẹ, anh em và tỏ ra hối hận vì đã làm nhiều điều sai trái. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nội dung bức thư nạn nhân để lại:

"Con xin lỗi mẹ và anh chị. Con đã làm nhiều chuyện sai trái quá rồi. Con không đủ can đảm để gặp mẹ và mọi người nữa. Mẹ và anh tin con bao nhiêu thì con lại làm mọi người thất vọng bấy nhiêu. Mong mẹ và anh chị tha thứ cho con. Con không làm tròn bổn phận của một người con, người em.

 

Con mong kiếp sau vẫn được làm con của mẹ.

Con xin lỗi."

 

 

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