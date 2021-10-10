Luôn tự khen mình xinh đẹp, nhan sắc bà Phương Hằng trong ảnh chụp lén có lung linh như lời đồn?

Xã hội 10/10/2021 15:36

Mới đây, một bức ảnh chụp trộm bà Nguyễn Phương Hằng được đăng tải lên mạng xã hội và được đông đảo dư luận quan tâm.

Những ngày vừa qua, nữ CEO Nguyễn Phương Hằng nhận được sự chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng. Bên cạnh những phát ngôn đanh thép về các vấn đề xã hội, bà Hằng còn được biết nhớ như một người phụ nữ sang trọng cùng các viên kim cương to tướng. Nữ đại gia cũng rất tự tin với nhan sắc của mình khi không dưới 1 lần khẳng định: "Thời còn trẻ hiếm người được như tôi" hay "Ngay cả việc làm bản thân bớt đẹp tôi cũng không làm được". Cũng chính vì lẽ đó, nhiều người không khỏi tò mò với diện mạo thật của bà chủ Đại Nam phía sau màn hình điện thoại.

nguyen phuong hang 1
Ảnh bà Nguyễn Phương Hàng trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Mới đây, bà Phương Hằng bất ngờ bị chụp lại khoảnh khắc ngoài đời thật khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, nữ đại gia ăn mặc đơn giản, đeo dây chuyền và vòng tay bằng kim cương, xách túi Hermes màu xanh lá. Dù đang mang khẩu trang, nhưng có thể thấy dung nhan của bà vẫn thuộc tầm "không phải dạng vừa đâu". Ở tuổi 50, nữ đại gia vẫn giữ được làn da trắng sáng, trẻ trung đáng ghen tỵ.

nguyen phuong hang 2
Bà Hằng trong ảnh chụp lén - Ảnh: Internet

Khỏi phải nói, hình ảnh sau khi đăng tải đã nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp của nữ đại gia. Thậm chí, có người còn cho rằng ảnh chụp lén này còn đẹp hơn cả ảnh bà tự đăng trước đó.

 "Chị đẹp đơn giản mà vẫn sang chảnh quá"; "Ở ngoài không phấn son nặng nề nhìn cô xinh hơn nhiều", "Ai đời ảnh chụp lén lại đẹp hơn ảnh tự đăng, chắc chỉ có mỗi cô Hằng. Điện thoại xịn của cô bình thường "dìm" cô quá" - bình luận của cư dân mạng.

Vội vàng chạy theo xe xin sữa, hành động sau khi nhận được quà cứu trợ của cậu bé khiến nhiều người bất ngờ

Vội vàng chạy theo xe xin sữa, hành động sau khi nhận được quà cứu trợ của cậu bé khiến nhiều người bất ngờ

Đoạn clip về một cậu bé chạy theo xe ô tô xin sữa đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Theo đó, sau khi nhận được quà và tiền từ mạnh thường quân, cậu bé còn "xin" thêm một thứ khiến nhiều người khen ngợi.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng bà Phường Hằng bị chụp lén nhan sắc bà Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số