Luôn tự khen mình xinh đẹp, nhan sắc bà Phương Hằng trong ảnh chụp lén có lung linh như lời đồn?

Mới đây, một bức ảnh chụp trộm bà Nguyễn Phương Hằng được đăng tải lên mạng xã hội và được đông đảo dư luận quan tâm.

Những ngày vừa qua, nữ CEO Nguyễn Phương Hằng nhận được sự chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng. Bên cạnh những phát ngôn đanh thép về các vấn đề xã hội, bà Hằng còn được biết nhớ như một người phụ nữ sang trọng cùng các viên kim cương to tướng. Nữ đại gia cũng rất tự tin với nhan sắc của mình khi không dưới 1 lần khẳng định: "Thời còn trẻ hiếm người được như tôi" hay "Ngay cả việc làm bản thân bớt đẹp tôi cũng không làm được". Cũng chính vì lẽ đó, nhiều người không khỏi tò mò với diện mạo thật của bà chủ Đại Nam phía sau màn hình điện thoại.

Ảnh bà Nguyễn Phương Hàng trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Mới đây, bà Phương Hằng bất ngờ bị chụp lại khoảnh khắc ngoài đời thật khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, nữ đại gia ăn mặc đơn giản, đeo dây chuyền và vòng tay bằng kim cương, xách túi Hermes màu xanh lá. Dù đang mang khẩu trang, nhưng có thể thấy dung nhan của bà vẫn thuộc tầm "không phải dạng vừa đâu". Ở tuổi 50, nữ đại gia vẫn giữ được làn da trắng sáng, trẻ trung đáng ghen tỵ.

Bà Hằng trong ảnh chụp lén - Ảnh: Internet

Khỏi phải nói, hình ảnh sau khi đăng tải đã nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp của nữ đại gia. Thậm chí, có người còn cho rằng ảnh chụp lén này còn đẹp hơn cả ảnh bà tự đăng trước đó.

"Chị đẹp đơn giản mà vẫn sang chảnh quá"; "Ở ngoài không phấn son nặng nề nhìn cô xinh hơn nhiều", "Ai đời ảnh chụp lén lại đẹp hơn ảnh tự đăng, chắc chỉ có mỗi cô Hằng. Điện thoại xịn của cô bình thường "dìm" cô quá" - bình luận của cư dân mạng.

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