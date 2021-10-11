Tin vui: TP.HCM lên kế hoạch xây dựng 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân và người có thu nhập thấp

Nhiều cử tri kiến nghị cần có quy hoạch nhà ở cho công nhân, người lao động để họ an tâm sinh sống và làm việc, góp phần phát triển thành phố. Tron đó, cử tri Trần Mạnh Dũng (quận 7) cho rằng, lực lượng lao động nhập cư tại TP.HCM rất quan trọng, chiếm đa số lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo báo Lao Động, chiều ngày 11/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị 9 tiếp xúc cử tri các quận 4, 7, huyện Nhà Bè và Cần Giờ, trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.

Do đó, cử tri Trần Mạnh Dũng kiến nghị Quốc hội, TP.HCM cần có chính sách cụ thể hơn, tốt hơn cho lực lượng lao động nhập cư ở những trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Tuy nhiên, vừa qua, hàng vạn người rời TP.HCM về quê dẫn đến rất nhiều nhà máy, công ty thiếu hụt nguồn lao động, một số nơi chỉ bảo đảm 30% người tham gia sản xuất. Vì vậy để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, cần lực lượng này trở lại TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi - Ảnh: Lao Động

Cũng đưa tin về cuộc họp, theo Người Lao Động, ông Phan Văn Mãi đã phản hồi các cử tri khi cho biết qua 4 tháng dịch bệnh hoành hành, người dân đã rất đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau, chung tay cùng chính quyền thành phố chống dịch. Hiện thành phố đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Tuy nhiên, qua đại dịch lần này cho thấy dù chính quyền thành phố nỗ lực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng với đặc thù đô thị đông dân, cũng khó chu toàn tất cả, công tác an sinh vẫn còn nhiều thiếu sót.

"Cũng vì vậy, ngay khi thành phố trở lại trạng thái "bình thường mới", trong kế hoạch phục hồi kinh tế, lãnh đạo thành phố đã rất quan tâm đến câu chuyện nhà ở và chính sách cho công nhân, người lao động.

Trong tuần này, lãnh đạo thành phố sẽ lắng nghe các sở, ngành báo cáo về kế hoạch nghiên cứu xây dựng 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân và người lao động nhập cư. Đây cũng là giải pháp để giữ chân công nhân, người lao động ở lại thành phố làm việc" - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Về vấn đề học sinh trở lại trường, ông Phan Văn Mãi cho biết nếu tình hình ổn định, khả năng học sinh sẽ học trực tiếp bắt đầu từ học kỳ 2. Thành phố đã liên tục kiến nghị Bộ Y tế sớm tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em để chuẩn bị cho học sinh đến trường vào tháng 1/2022. Hiện Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em.