Khẩn: 2 địa phương cho học sinh nghỉ học vì Covid-19

Ghi nhận có trường hợp F0 là các học sinh, các địa phương khẩn trương thông báo cho các trường nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Theo báo Quảng Ngãi, sáng ngày 11/10, một người là nữ (41 tuổi, ở khu dân cư số 2, thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, Mộ Đức), là tiểu thương bán quần áo tại chợ Thi Phổ đến Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức để khám bệnh. Kết quả test nhanh và xét nghiệm Realtime-PCR đều khẳng định, người này dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, ngành y tế tiếp tục truy vết và lấy mẫu các trường hợp liên quan. Qua đó, phát hiện thêm 5 người thân trong gia đình của người này cũng mắc Covid-19, gồm mẹ chồng (76 tuổi), chồng (41 tuổi) và 3 người con. Cả 3 đang là học sinh học tại Trường tiểu học Đức Thạnh, Trường THCS Minh Thạnh và Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Công văn hỏa tốc về việc cho học sinh tạm nghỉ học của huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) - Ảnh: FB Đài truyền hình Quảng Ngãi Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã có thông báo khẩn về việc cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 12/10. Các trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn chuyển qua hình thức học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Riêng bậc mầm non tạm thời nghỉ học. Theo Trí Thức Trẻ, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chiều 10/10, một nam sinh trường THPT Trưng Vương có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm PCR khẳng định nam sinh mắc Covid-19. Sau khi rà soát, xác định được 46 bạn cùng lớp, 4 bạn khác lớp và 1 giáo viên của trường là F1 và được đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, tỉnh Bình Định tổ chức cho học sinh đi học lại từ 11/10 nhưng vì diễn biến trên, TP. Quy Nhơn cũng quyết định cho học sinh nghỉ học chỉ sau 1 ngày. Sở GD&ĐT Bình Định yêu cầu các trường ở Quy Nhơn tạm dừng dạy học trực tiếp tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh cho đến khi có thông báo mới - Ảnh minh họa: Internet Cụ thể, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định gửi văn bản khẩn tới Phòng GD&ĐT Quy Nhơn, các trường THPT trực thuộc, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố về điều chỉnh kế hoạch dạy học. Sở yêu cầu các trường ở Quy Nhơn tạm dừng dạy học trực tiếp tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường tiểu học & THCS, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố tổ chức hoạt động dạy - học từ ngày 18/10.

Tin vui: TP.HCM lên kế hoạch xây dựng 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân và người có thu nhập thấp Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin trong tuần này, lãnh đạo thành phố sẽ lắng nghe các sở, ngành báo cáo về kế hoạch nghiên cứu xây dựng 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân và người lao động nhập cư.

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