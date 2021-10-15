Ly hôn vợ, người đàn ông ôm theo con nhỏ định nhảy cầu tự tử

Xã hội 15/10/2021 21:10

Một người đàn ông ôm con nhỏ định nhảy cầu tự tử. Rất may, sau khi được lực lượng chứa năng và cha mẹ khuyên giải, anh này đã đi vào trong và được đưa về trụ sở công an.

Theo Người Lao Động, tối ngày 15/10, Công an phường Hưng phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết khoảng 10 giờ 12 phút cùng ngày, anh L.T.P. (29 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) ôm đứa con nhỏ 5 tuổi lên cầu Cần Thơ với ý định nhảy xuống sông Hậu tự tử.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Bảo vệ cầu phát hiện sự việc nên gọi báo Công an phường Hưng Phú. Các cán bộ, chiến sĩ công an phường đến khuyên giải anh P. bỏ ý định và nhờ thêm lực lượng khác hỗ trợ. Sau nhiều giờ khuyên giải của cha mẹ ruột và lực lượng chức năng, anh P. cùng con nhỏ đi vào trong và được đưa về trụ sở công an.

 

Theo Dân Việt, tại trụ sở công an, anh P. cho biết, vừa ly hôn và đang tranh chấp tài sản với gia đình bên vợ, cộng thêm việc thiếu nợ nên nghĩ quẩn, định ôm con nhỏ nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Sau khi được lực lượng công an giải thích, anh P. nhận thấy việc làm này thiếu suy nghĩ.

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Từ khóa:   Cần Thơ cha ôm con tự tử ly hôn

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