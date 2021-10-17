Nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng tố bị nhóm luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung tại cơ quan điều tra

Xã hội 17/10/2021 18:13

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có livestream khi đến cơ quan công an làm việc về vụ kiện với ông Võ Hoàng Yên thì bị 5 người hành hung trong phòng kính 12 met vuông.

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã trở lại trên livestream vào chiều tối ngày 17/10/2021 và chia sẻ những thông tin gây sốc khi bản thân bị hành hung ngay tại Công an TP.HCM. 

Theo đó, bà Hằng cho biết ngày 16/10, bà đã đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc về vấn đến kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên. Tại đây, bà cho biết đã bị 5 người hành hung. Theo đó, nữ đại gia cho biết hôm đó bà có 1 luật sư còn phe đối diện thì đi với 4 luật sư. Khi bị những người này hành hung, 1 đồng chí công an có mặt tại đó phải gọi người đến giúp.

nguyen phuong hang
Nữ đại gia nói trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

"Một mình tôi đi với 1 luật sư còn nó đi với 4 luật sư là 5 người, hành hung tôi tại Công an TP.HCM, tôi đề nghị trích xuất camera. Lúc đó chỉ có 1 đồng chí công an thôi, đồng chí này còn gọi người đến giúp, nó hành hung tôi trong phòng kín. Ngay tại công an mà luật sư hành hung tôi ngay tại nơi đó" - bà Hằng bức xúc kể lại. 

Nữ đại gia sao đó đã nhờ cơ quan trích xuất camera và làm đơn tố cáo hành vi của ông Võ Hoàng Yên và nhóm luật sư.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra, xác minh tố giác về tội phạm của bà Hằng tố cáo ông Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phát hiện năm 2021 tại TP.HCM và một số tỉnh thành.

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