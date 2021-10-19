Nhà báo Hàn Ni nêu rõ 3 hành vi 'đặc biệt nghiêm trọng' của bà Phương Hằng trong đơn tố cáo, mong mỏi: 'Người vi phạm phải sớm chịu xử lý'

Xã hội 19/10/2021 11:04

Liên quan đến ồn ào với bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, mới đây, nhà báo Hàn Ni đã có những chia sẻ về vụ việc.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với bà Đặng Thị Hàn Ni (phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng) liên quan đến nội dung tố giác bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, bà Ni gửi đơn tố giác bà Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

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Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Tại buổi làm việc, Cơ quan CSĐT đã xác minh nội dung tố cáo, lấy lời khai ban đầu. Đồng thời bà Ni đã cung cấp thêm tài liệu điện tử là các video livestream của bà Hằng. Ngoài ra, bà Ni cho biết cũng yêu cầu cơ quan điều tra có biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng đối với người tố giác, vì trong các buổi livestream bà Hằng có lời lẽ dọa đánh bà.

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Bà Đặng Thị Hàn Ni (phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng) - Ảnh: Tuổi Trẻ

Mới đây, trả lời phỏng vấn với Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Hàn Ni cho biết đã tố cáo bà Hằng về 3 hành vi gồm vu khống, nhục mạ, và "Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền và lợi ích của người khác".

"Thứ nhất, vu khống tôi. Bà Hằng nói tôi bảo kê, bảo vệ cho cái sai của lãnh đạo, tống tiền doanh nghiệp… Nếu bà Hằng không có quyết định, chứng cứ gì thuộc về cơ sở pháp lý thì bà Hằng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Thứ 2, nhục mạ tôi. Bà Hằng dùng hình ảnh của gia đình tôi, vợ chồng tôi để nói tôi quan hệ bất chính, dùng nhiều từ miệt thị tôi.

Thứ 3, nếu tố cáo, bà Hằng chỉ báo với 1 cơ quan chức năng hoặc nhà nước. Đây bà lại dùng livestream trên mạng xã hội mà bà nói "cả triệu view" để lan toả, đó là có dấu hiệu "Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền và lợi ích của người khác".

3 hành vi đó tôi đã nêu ra trong đơn tố cáo, tất cả đều được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, gần đây bà Hằng còn dùng nhiều lời lẽ lẽ nặng nề hơn, thậm chí 2 lần" - bà Hàn Ni chia sẻ.

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Bà Hàn Ni mong vụ việc sẽ sớm được xử lý - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thi

Nữ phóng viên cũng cho biết đã chuẩn bị những chứng cứ chính là âm thanh, hình ảnh bà Hằng đã vu khống, tung lên mạng xã hội ảnh hưởng tới bà mà nhiều người và bản thân biết. Đồng thời, bà cũng xin cam đoan mình không có làm gì sai trái vì "nếu làm sai, sợ bị xử lý thì tôi đã không dám tố cáo".

Nói về những ảnh hưởng mà mình phải chịu khi ồn ào nổ ra, bà Hàn Ni cho biết đã nhận được hàng nghìn cuộc gọi chửi rủa, tục tĩu. Thậm chí, người ta còn lấy số điện thoại của bà lên trang làm quen 4 phương nào đó khiến điện thoại, facebook liên tục xuất hiện tin nhắn bậy bạ.

Vì vậy, nữ nhà báo mong mỏi "người vi phạm phải sớm chịu xử lý" bởi lẽ sự việc không chỉ ảnh hưởng đến từng cá nhân mà còn ảnh hưởng môi trường văn hoá trên mạng xã hội.

"Khi đã xác định thiệt hại thì tôi mong cơ quan tố tụng huỷ bỏ thông tin sai sự thật và yêu cầu cải chính công khai trên các thông tin truyền thông đại chúng mà bà Hằng bảo là "lan toả triệu view" gì đó. Ngoài ra, 2 lần bà Hằng công khai dọa đánh tôi trên livestream nên tôi đã đề nghị cơ quan chức năng sẽ bảo vệ tôi" - bà Hàn Ni nói thêm.

Hiện, thông tin sự việc đang khiến nhiều người quan tâm.

NÓNG: Luật sư của ông Võ Hoàng Yên đề nghị Công an TP.HCM xác minh, xử lý việc bà Phương Hằng vu khống

NÓNG: Luật sư của ông Võ Hoàng Yên đề nghị Công an TP.HCM xác minh, xử lý việc bà Phương Hằng vu khống

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng tố bị ông Võ Hoàng Yên cùng luật sư có hành vi hành hung ở trụ sở Công an TP.HCM, phía luật sư của ông Yên đã gửi đơn đề nghị xác minh xử lý vụ việc vì cho rằng bị bà Hằng vu khống.

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