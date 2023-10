Công an TP.HCM: Bà Phương Hằng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 18/10, cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM thông tin việc bà Nguyễn Phương Hằng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội khi nói bà bị ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư đi cùng hành hung tại trụ sở cảnh sát.

Theo đó, Công an TP thông tin như sau: Cơ quan điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự, PC02) đang điều tra, xác minh đơn của bà Hằng tố giác ông Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra nhận thấy có một số mâu thuẫn giữa người tố giác và người bị tố giác. Do đó Cơ quan điều tra đã trao đổi kiểm sát viên tiến hành đối chất theo luật định.