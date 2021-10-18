Công an TP.HCM: Bà Phương Hằng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Trong suốt thời gian buổi đối chất, Cơ quan điều tra đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 18/10, cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM thông tin việc bà Nguyễn Phương Hằng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội khi nói bà bị ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư đi cùng hành hung tại trụ sở cảnh sát. Theo đó, Công an TP thông tin như sau: Cơ quan điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự, PC02) đang điều tra, xác minh đơn của bà Hằng tố giác ông Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra nhận thấy có một số mâu thuẫn giữa người tố giác và người bị tố giác. Do đó Cơ quan điều tra đã trao đổi kiểm sát viên tiến hành đối chất theo luật định.

Quá trình tham gia đối chất vào lúc 9h ngày 16/10 tại trụ sở Phòng PC02 có 2 điều tra viên và 1 cán bộ điều tra của Phòng PC02 chủ trì tổ chức đối chất giữa người tố giác là bà Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ và phía người bị tố giác là ông Yên và 4 luật sư Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân Hà, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Hưng. Trong suốt thời gian buổi đối chất, Cơ quan điều tra đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát hành hung giữa ông Yên và các luật sư với bà Hằng.

Cơ quan chức năng đã lên tiếng về việc bà Phương Hằng tố bị ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư hành hung - Ảnh: Internet Theo Zing News, thông báo từ phía Công an TP.HCM nêu rõ: “Lúc 10h ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc và bà Nguyễn Phương Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ đã xác nhận việc này”. Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Trước đó, tối ngày 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ livestream cho biết ngày 16/10, bà có đến Công an TP.HCM theo thư mời để đối chất với ông Võ Hoàng Yên. Bị đơn cũng đến trụ sở công an cùng 4 luật sư khác. “Có điều này quý vị nghe xong sẽ hoàn toàn bất ngờ là 5 người đó đã hành hung tôi tại Công an TP.HCM, trong phòng làm việc. Tôi sẽ làm đơn gửi Bộ Công an trích xuất camera 5 người hành hung tôi cùng lúc trong phòng làm việc”, bà Hằng nói và cho biết một cảnh sát sau đó phải gọi điện “cầu cứu” thêm vài cán bộ khác đến để giữ gìn trật tự" - bà Hằng nói trong livestream. Liên quan đến vụ việc này, nguồn tin từ phía Công an TP.HCM khẳng định không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên hành hung.

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