Người vợ kín tiếng của ông Dũng 'lò vôi': Xuất thân trâm anh thế phiệt, chấp nhận ly hôn để chấm dứt bi kịch

Xã hội 18/10/2021 10:28

Mới đây, ông Huỳnh Uy Dũng đã xuất hiện trên sóng livestream và thông báo rằng vợ cũ của ông đã qua đời khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 17/10/2021, vợ cả của ông Huỳnh Uy Dũng, bà Trần Thị Tuyết đã qua đời tại Bình Dương sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 68 tuổi. Khi nhận được thông tin, ông Dũng "lò vôi" đã có mặt tại nhà của vợ cũ thắp hương và dặn dò các con lo chu toàn hậu sự của mẹ. 

Về người vợ kín tiếng này của ông Dũng, theo Pháp luật và Bạn đọc, bà Tuyết xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt - con gái ông Ba Thu, từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé (một tỉnh cũ thuộc vùng Đông Nam Bộ). Ảnh của bà Tuyết chưa từng xuất hiện trên truyền thông. 

dung lo voi 1
Cáo phó vợ cũ ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh:  Doanh Nghiệp và Tiếp thị

Về phần ông Dũng, theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị, sau quá trình phục vụ trong quân đội, ông từ Bình Định vào Bình Dương làm việc. Tại đây, ông đã quen biết và đi đến hôn nhân với bà Tuyết, người lớn hơn ông 6 tuổi. Thời điểm bà Tuyết kết hôn với ông Dũng, ông chỉ mới bắt đầu sự nghiệp với Khu du lịch Đại Nam và gặp nhiều trắc trở và khó khăn.

Theo VietNamNet, sau đám cưới, tài sản duy nhất của vợ chồng ông Dũng lúc đó là chiếc xe máy cũ trị giá ba chỉ rưỡi vàng của bố mẹ vợ cho con gái làm của hồi môn. Bố vợ xin cho con rể vào làm nhân viên ở Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương, một thời gian sau ông Dũng được chuyển qua phòng hậu cần.

Ông Dũng và bà Tuyết có hai con trai và con gái út. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đã kết thúc sau ngày lễ mừng thọ linh đình 10.000 khách mời của mẹ ông Dũng không lâu. Người quyết định chấm dứt kết thúc cuộc hôn nhân này được cho là đại gia Dũng lò vôi.

Mẹ và các em ông Dũng không một ai đồng tình với việc này, ông Dũng tuyên bố từ bỏ tất.  Để chấm dứt bi kịch đó, bà Tuyết đã chấp nhân ly hôn sau mấy lần không đồng ý.

dung lo voi 2
 Bà Trần Thị Tuyết - Ảnh: Internet

Sau ly hôn, bà Tuyết và ba người con yêu cầu tài sản chia làm ba phần, ông Dũng một phần, bà Tuyết một phần, ba người con một phần, trước khi chia nhờ một cơ quan kiểm toán độc lập, xác định rõ tài sản, công nợ. Ông Dũng khi đó đã đề nghị tòa không can thiệp việc phân chia tài sản, mà để hai bên tự giải quyết.

 

Hôm qua, trong buổi livestream cùng bà Hằng, ông Dũng cũng đã có đôi lời chia sẻ về vợ cũ. Ông tâm sự: "Dù một ngày cũng là vợ chồng. Chuyện vợ chồng cũng là duyên nợ, kể cả tôi đã đi bước thứ hai.

dung lo voi 3
Ông Dũng trong livestream tối ngày 17/10 - Ảnh: Chụp màn hình

Bà xã trước đây của tôi mất, tôi cũng về dặn dò các con của tôi làm sao lo cho chu đáo, báo hiếu cho mẹ. Đây là một ngày cũng liên quan đến chuyện buồn của gia đình. Gia đình mỗi người mỗi kiểu, mỗi người có một hoàn cảnh".

Vợ cũ mới qua đời, vì sao ông Dũng 'lò vôi' vẫn xuất hiện trên mạng xã hội?

Vợ cũ mới qua đời, vì sao ông Dũng 'lò vôi' vẫn xuất hiện trên mạng xã hội?

Mới đây, ông Dũng "lò vôi" bất ngờ xuất hiện trên sóng livestream cùng bà xã Nguyễn Phương Hằng. Tại đây, ông tiết lộ vợ cũ của mình mới qua đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Vợ ông Dũng lò vôi Dũng lò vôi vợ cũ ông Dũng lò vôi

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 42 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 42 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 15 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số