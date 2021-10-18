Người vợ kín tiếng của ông Dũng 'lò vôi': Xuất thân trâm anh thế phiệt, chấp nhận ly hôn để chấm dứt bi kịch

Mới đây, ông Huỳnh Uy Dũng đã xuất hiện trên sóng livestream và thông báo rằng vợ cũ của ông đã qua đời khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 17/10/2021, vợ cả của ông Huỳnh Uy Dũng, bà Trần Thị Tuyết đã qua đời tại Bình Dương sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 68 tuổi. Khi nhận được thông tin, ông Dũng "lò vôi" đã có mặt tại nhà của vợ cũ thắp hương và dặn dò các con lo chu toàn hậu sự của mẹ. Về người vợ kín tiếng này của ông Dũng, theo Pháp luật và Bạn đọc, bà Tuyết xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt - con gái ông Ba Thu, từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé (một tỉnh cũ thuộc vùng Đông Nam Bộ). Ảnh của bà Tuyết chưa từng xuất hiện trên truyền thông.

Cáo phó vợ cũ ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp thị Về phần ông Dũng, theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị, sau quá trình phục vụ trong quân đội, ông từ Bình Định vào Bình Dương làm việc. Tại đây, ông đã quen biết và đi đến hôn nhân với bà Tuyết, người lớn hơn ông 6 tuổi. Thời điểm bà Tuyết kết hôn với ông Dũng, ông chỉ mới bắt đầu sự nghiệp với Khu du lịch Đại Nam và gặp nhiều trắc trở và khó khăn. Theo VietNamNet, sau đám cưới, tài sản duy nhất của vợ chồng ông Dũng lúc đó là chiếc xe máy cũ trị giá ba chỉ rưỡi vàng của bố mẹ vợ cho con gái làm của hồi môn. Bố vợ xin cho con rể vào làm nhân viên ở Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương, một thời gian sau ông Dũng được chuyển qua phòng hậu cần.

Ông Dũng và bà Tuyết có hai con trai và con gái út. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đã kết thúc sau ngày lễ mừng thọ linh đình 10.000 khách mời của mẹ ông Dũng không lâu. Người quyết định chấm dứt kết thúc cuộc hôn nhân này được cho là đại gia Dũng lò vôi. Mẹ và các em ông Dũng không một ai đồng tình với việc này, ông Dũng tuyên bố từ bỏ tất. Để chấm dứt bi kịch đó, bà Tuyết đã chấp nhân ly hôn sau mấy lần không đồng ý. Bà Trần Thị Tuyết - Ảnh: Internet Sau ly hôn, bà Tuyết và ba người con yêu cầu tài sản chia làm ba phần, ông Dũng một phần, bà Tuyết một phần, ba người con một phần, trước khi chia nhờ một cơ quan kiểm toán độc lập, xác định rõ tài sản, công nợ. Ông Dũng khi đó đã đề nghị tòa không can thiệp việc phân chia tài sản, mà để hai bên tự giải quyết. Hôm qua, trong buổi livestream cùng bà Hằng, ông Dũng cũng đã có đôi lời chia sẻ về vợ cũ. Ông tâm sự: "Dù một ngày cũng là vợ chồng. Chuyện vợ chồng cũng là duyên nợ, kể cả tôi đã đi bước thứ hai. Ông Dũng trong livestream tối ngày 17/10 - Ảnh: Chụp màn hình Bà xã trước đây của tôi mất, tôi cũng về dặn dò các con của tôi làm sao lo cho chu đáo, báo hiếu cho mẹ. Đây là một ngày cũng liên quan đến chuyện buồn của gia đình. Gia đình mỗi người mỗi kiểu, mỗi người có một hoàn cảnh".

Vợ cũ mới qua đời, vì sao ông Dũng 'lò vôi' vẫn xuất hiện trên mạng xã hội? Mới đây, ông Dũng "lò vôi" bất ngờ xuất hiện trên sóng livestream cùng bà xã Nguyễn Phương Hằng. Tại đây, ông tiết lộ vợ cũ của mình mới qua đời.

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