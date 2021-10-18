Liên quan đến vụ việc bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng livestream tố bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên hành hung tại cơ quan điều tra, mới đây, Công an TP.HCM đã lên tiếng.

Trong buổi livestream vào tối ngày 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam) cho biết ngày 16/10 đã đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc về vụ kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên. Khi ấy, ông Yên đi cùng 4 luật sư (2 nam, 2 nữ). Tại đây, nữ đại gia cho biết đã bị nhóm người này hành hung.

Bà Hằng cũng tiết lộ 1 cán bộ công an tới và phải gọi điện “cầu cứu” thêm vài cán bộ khác đến để giữ gìn trật tự. Trong livestream tối nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã yêu cầu trích xuất camera an ninh để làm rõ sự việc.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong livestream ngày 17/10 - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Pháp luật và bạn đọc, vào tối ngày 17/10, nguồn tin từ Công an TP.HCM khẳng định, không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên hành hung trong trụ sở.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, báo Tuổi Trẻ thông tin, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM khi được hỏi về vấn đề bà Hằng nói bị "hành hung" trong buổi livestream thì vị này cho biết chưa nắm được vụ việc nên chưa thể cung cấp được cho báo chí.

Hiện, sự việc đang được nhiều người quan tâm.

Xôn xao thông tin fanpage của vị luật sư bị 'tổng tấn công' không thương tiếc sau khi bà Phương Hằng tố hành hung tại cơ quan điều tra? Mới đây, fanpage của vị luật sư bị tố hành hung bà Phương Hằng trong buổi đối chất đã bị cộng đồng mạng lao vào ồ ạt tấn công bằng nhiều lời lẽ nặng nề.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-an-tphcm-khang-dinh-khong-co-chuyen-ba-nguyen-phuong-hang-bi-nhom-nguoi-cua-ong-vo-hoang-yen-hanh-hung-431583.html