NÓNG: Luật sư bị bà Nguyễn Phương Hằng tố hành hung đã lên tiếng

Xã hội 17/10/2021 20:51

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng tố bị 5 người hành hung, mới đây, luật sư trong vụ việc đã chính thức lên tiếng.

Chiều ngày 17/10, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream cho biết đã bị 5 người hành hung tại cơ quan điều tra. Theo đó, nữ CEO cho biết hôm trước (ngày 16/10) đã cùng 1 luật sư của mình đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc về vụ kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên. Khi ấy, ông Yên đi cùng 4 luật sư (2 nam, 2 nữ). Tại đây, nữ đại gia cho biết đã bị nhóm người này hành hung.

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Bà Nguyễn Phương Hằng trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Tuổi Trẻ, luật sư Lê Thành Kính - người được bà Hằng nêu tên trong livestream - cho biết ngày 16/10 Công an TP.HCM mời các bên lên làm việc về nội dung bà Hằng tố cáo ông Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM), có ông Yên, luật sư Kính và 3 luật sư khác bảo vệ cho ông Yên. Phía bà Hằng có 1 luật sư, bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng).

Tuy nhiên luật sư Kính khẳng định hoàn toàn không có việc bà Hằng bị hành hung như nội dung bà livestream. Buổi làm việc diễn ra từ 8h30 sáng đến khoảng 13-14h trưa thì kết thúc.

Cũng theo Tuổi Trẻ, tối ngày 17/10, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM khi được hỏi về vấn đề bà Hằng nói bị "hành hung" trong buổi livestream thì vị này cho biết chưa nắm được vụ việc nên chưa thể cung cấp được cho báo chí.

Hiện, sự việc vẫn đang được nhiều người quan tâm.

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Liên quan đến vụ bà chủ Đại Nam lên livestream tố bị nhóm 5 người hành hung tại cơ quan điều tra, lãnh đạo công an TP.HCM đã lên tiếng.

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