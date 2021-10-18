Mới đây, fanpage của vị luật sư bị tố hành hung bà Phương Hằng trong buổi đối chất đã bị cộng đồng mạng lao vào ồ ạt tấn công bằng nhiều lời lẽ nặng nề.
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Chiều ngày 17/10, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream cho biết đã bị 5 người hành hung tại cơ quan điều tra. Cụ thể, nữ CEO cho biết ngày 16/10 đã cùng 1 luật sư của mình đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc về vụ kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên. Khi ấy, ông Yên đi cùng 4 luật sư (2 nam, 2 nữ). Tại đây, bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên và các luật sư đã sỉ vả và hành hung bà. Chứng kiến cảnh tượng đó, đồng chí công an đã phải can thiệp xử lý. Song thời điểm hiện tại, những thông tin này vẫn chỉ mang tính chủ quan, chưa được xác thực.
Đặc biệt, trong 4 vị luật sư có mặt, luật sư L.T.K. - người được bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến tên nhiều nhất vì bị cho rằng có hành vi "côn đồ" và hách dịch tại cơ quan điều tra đã nhanh chóng bị cộng đồng mạng truy lùng và tấn công dữ dội trên fanpage nơi luật sư này làm việc. Hiện tại, trang Facebook này đã tạm khóa.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ vào tối cùng ngày, luật sư K. cho biết ngày 16/10 Công an TP.HCM mời các bên lên làm việc về nội dung bà Hằng tố cáo ông Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM), có ông Yên, luật sư K. và 3 luật sư khác bảo vệ cho ông Yên. Phía bà Hằng có 1 luật sư, bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng).
Tuy nhiên luật sư K. khẳng định hoàn toàn không có việc bà Hằng bị hành hung như nội dung bà livestream. Buổi làm việc diễn ra từ 8h30 sáng đến khoảng 13-14h trưa thì kết thúc.
Hiện, sự việc vẫn đang được nhiều người quan tâm.