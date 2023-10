Chiều ngày 17/10, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream cho biết đã bị 5 người hành hung tại cơ quan điều tra. Cụ thể, nữ CEO cho biết ngày 16/10 đã cùng 1 luật sư của mình đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc về vụ kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên. Khi ấy, ông Yên đi cùng 4 luật sư (2 nam, 2 nữ). Tại đây, bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên và các luật sư đã sỉ vả và hành hung bà. Chứng kiến cảnh tượng đó, đồng chí công an đã phải can thiệp xử lý. Song thời điểm hiện tại, những thông tin này vẫn chỉ mang tính chủ quan, chưa được xác thực.

bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, trong 4 vị luật sư có mặt, luật sư L.T.K. - người được bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến tên nhiều nhất vì bị cho rằng có hành vi "côn đồ" và hách dịch tại cơ quan điều tra đã nhanh chóng bị cộng đồng mạng truy lùng và tấn công dữ dội trên fanpage nơi luật sư này làm việc. Hiện tại, trang Facebook này đã tạm khóa.