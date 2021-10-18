Mới đây, ông Dũng "lò vôi" bất ngờ xuất hiện trên sóng livestream cùng bà xã Nguyễn Phương Hằng. Tại đây, ông tiết lộ vợ cũ của mình mới qua đời.

Tối ngày 17/10, ông ông chủ Đại Nam - Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đã xuất hiện trong livestream cùng bà xã Nguyễn Phương Hằng. Tại đây, ông bất ngờ tiết lộ vợ cũ là bà Trần Thị Tuyết mới qua đời.

“Ngày hôm nay tôi cũng có về viếng bà xã trước đây. Dù một ngày cũng là vợ chồng. Chuyện vợ chồng cũng là duyên nợ, kể cả tôi đã đi bước thứ hai" - Ông Dũng nói trong livestream

Cũng trong buổi phát sóng này, ông cũng giải thích lý do tại sao xuất hiện công khai trên MXH dù vợ cũ mới qua đời. Theo đó, ông cho biết: "Hôm nay dù là việc buồn của gia đình nhưng cũng rất là có trách nhiệm với xã hội".

Ông Dũng xuất hiện cùng bà Hằng trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ông chủ Đại Nam đã nhắc đến người vợ đầu và các con: "Bà xã trước đây của tôi mất, tôi cũng về dặn dò các con của tôi làm sao lo cho chu đáo, báo hiếu cho mẹ. Đây là một ngày cũng liên quan đến chuyện buồn của gia đình. Gia đình mỗi người mỗi kiểu, mỗi người có một hoàn cảnh".

Về phần bà Phương Hằng, CEO Đại Nam nói với ông xã: "Em có chia sẻ với mọi người hôm nay chị Tuyết qua đời và mọi người cũng có chia buồn".

Được biết, người vợ cũ của ông Huỳnh Uy Dũng là bà Trần Thị Tuyết. Bà lớn hơn ông Dũng 6 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có gia thế “khủng”. Sau một khoảng thời gian chung sống, hai vợ chồng đã có với nhau 3 người con gồm 2 trai và 1 gái. Tuy nhiên đến giai đoạn có một sự nghiệp vững chắc, cuộc hôn nhân này đã rạn nứt.

Khi không còn là danh nghĩa vợ chồng, cả hai chủ động trong việc phân chia tài sản. Đến thời điểm trở thành doanh nhân nổi tiếng, những hình ảnh, thông tin về cuộc sống của vợ cũ đều được ông Dũng giấu kín và hạn chế nhắc tới.

Công an TP.HCM khẳng định không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên hành hung Liên quan đến vụ việc bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng livestream tố bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên hành hung tại cơ quan điều tra, mới đây, Công an TP.HCM đã lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-moi-qua-doi-vi-sao-ong-dung-lo-voi-van-xuat-hien-tren-mang-xa-hoi-431606.html