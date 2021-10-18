NÓNG: Luật sư của ông Võ Hoàng Yên đề nghị Công an TP.HCM xác minh, xử lý việc bà Phương Hằng vu khống

Xã hội 18/10/2021 20:44

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng tố bị ông Võ Hoàng Yên cùng luật sư có hành vi hành hung ở trụ sở Công an TP.HCM, phía luật sư của ông Yên đã gửi đơn đề nghị xác minh xử lý vụ việc vì cho rằng bị bà Hằng vu khống.

Theo Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã nhận đơn của luật sư Lê Thành Kính đề nghị xử lý vụ việc liên quan buổi làm việc tại Phòng cảnh sát hình sự hôm 16/10. Theo đó, ông Kính đề nghị công an xác minh, xử lý việc bà Nguyễn Phương Hằng vu khống ông.

Trong đơn, ông Kính cho biết ngày 16/10/2021, ông và các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Võ Hoàng Yên đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM làm việc theo yêu cầu của cơ quan này, thời gian từ 8h30 đến 14h30.

Nội dung làm việc liên quan đến yêu cầu đối chất giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên theo nội dung đơn tố cáo của bà Hằng. Bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hằng.

Tại buổi làm việc, các luật sư tuân thủ toàn bộ các yêu cầu của cơ quan điều tra và thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ của luật sư theo quy định của pháp luật khi tham gia tố tụng với vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị tố cáo.

nguyen phuong hang
Bà Phương Hằng livestream tối ngày 17/10 - Ảnh: Chụp màn hình

Trong quá trình đối chất, bà Hằng có những lời lẽ xúc phạm, nhục mạ ông Võ Hoàng Yên. Vì thế, ông Kính và các luật sư có ý kiến và yêu cầu điều tra viên phụ trách vụ án tạm ngưng buổi làm việc và yêu cầu bà Hằng chấm dứt việc chửi bới, xúc phạm trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra. Sự việc có sự chứng kiến của ông Huỳnh Uy Dũng - chồng của bà Hằng.

"Chúng tôi tiếp tục yêu cầu bà Hằng không được xúc phạm ông Yên và chúng tôi, nhưng bà Hằng chỉ tay vào mặt chúng tôi và dùng những lời lẽ không phù hợp. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu điều tra viên tạm ngưng buổi làm việc và đi ra khỏi phòng làm việc. Toàn bộ sự việc này xảy ra trước khi buổi đối chất bắt đầu. Kể từ thời điểm đó tôi ra khỏi phòng ngồi tại khu vực bàn làm việc cùng 2 điều tra viên khác và không tham gia buổi làm việc" - ông Kính viết trong đơn.

Ngoài ra, ông Kính còn cho biết kể từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc buổi làm việc, cả hai bên đều tuân thủ quy định của pháp luật và các bên đã ký vào biên bản làm việc dưới sự giám sát và điều khiển của hai điều tra viên.

Ông Kính cũng cho biết bản thân và các luật sư  không có bất kỳ hành vi nào không phù hợp với quy định của pháp luật và không có hành vi hành hung hay xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bất kỳ ai tại buổi làm việc này. Tuy nhiên, vào chiều 17/10, bà Hằng livestream cho rằng ông hành hung bà tại trụ sở Công an TP.HCM. Sự việc này làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông và Công ty luật của mình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công an TP.HCM. Từ đó, ông Kính đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc trên.

Được biết, trước đó, vào tối ngày 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ livestream cho biết ngày 16/10, bà có đến Công an TP.HCM theo thư mời để đối chất với ông Võ Hoàng Yên. Bị đơn cũng đến trụ sở công an cùng 4 luật sư khác.

“Có điều này quý vị nghe xong sẽ hoàn toàn bất ngờ là 5 người đó đã hành hung tôi tại Công an TP.HCM, trong phòng làm việc. Tôi sẽ làm đơn gửi Bộ Công an trích xuất camera 5 người hành hung tôi cùng lúc trong phòng làm việc”, bà Hằng nói và cho biết một cảnh sát sau đó phải gọi điện “cầu cứu” thêm vài cán bộ khác đến để giữ gìn trật tự" - bà Hằng nói trong livestream.

Liên quan đến vụ việc này, nguồn tin từ phía Công an TP.HCM khẳng định không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên hành hung.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

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Trong suốt thời gian buổi đối chất, Cơ quan điều tra đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.

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