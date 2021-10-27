Mới đây, fanpage “Vietnam's Next Top Model” đã đăng tải đoạn clip hậu trường 2 nàng “Hậu” Minh Tú và Hoàng Thùy trong đêm diễn ‘Gala Night Tiktok FashUP 2021’. Đoạn clip hé lộ nhiều khoảnh khắc xuất thần của 2 “nữ thần sàn catwalk” Minh Tú, Hoàng Thùy thể hiện thần thái “không đùa” được đâu của mình trong lúc pose dáng trên thảm đỏ và tập dợt cho màn final walk của phần ra mắt BST mới của NTK Chung Thanh Phong trong đêm Gala Night.

Xứng danh là 2 “nàng Hậu” nổi bật trong làng thời trang, một người là Hoa hậu Siêu quốc gia 2018, người còn lại là Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Minh Tú và Hoàng Thùy có những cú xoay người và thần thái “không phải dạng vừa đâu” trong lúc quay hình cho sự kiện thảm đỏ “Gala Night Tiktok FashUP 2021”. Không bằng lời nói, Hoàng Thùy và Minh Tú chứng minh được đẳng cấp vedette của mình khi sánh đôi cùng nhau trong BST của NTK Chung Thanh Phong mang tên “CTP No.1”