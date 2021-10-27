Chẳng nói gì nhiều, 2 “nàng Hậu” Hoàng Thùy - Minh Tú chứng minh đẳng cấp vedette chỉ bằng những cú xoay người này trong hậu trường ‘Tiktok FashUP 2021’

Hậu trường 27/10/2021 12:16

Minh Tú và Hoàng Thùy dù chỉ là tập dợt pose dáng trên thảm đỏ cũng đã có những cú xoay người “ngất lịm tim” thế này đây.

Mới đây, fanpage “Vietnam's Next Top Model” đã đăng tải đoạn clip hậu trường 2 nàng “Hậu” Minh TúHoàng Thùy trong đêm diễn ‘Gala Night Tiktok FashUP 2021’. Đoạn clip hé lộ nhiều khoảnh khắc xuất thần của 2 “nữ thần sàn catwalk” Minh Tú, Hoàng Thùy thể hiện thần thái “không đùa” được đâu của mình trong lúc pose dáng trên thảm đỏ và tập dợt cho màn final walk của phần ra mắt BST mới của NTK Chung Thanh Phong trong đêm Gala Night.

Chẳng nói gì nhiều, 2 “nàng Hậu” Hoàng Thùy - Minh Tú chứng minh đẳng cấp vedette chỉ bằng những cú xoay người này trong hậu trường ‘Tiktok FashUP 2021’ - Ảnh 1

Xứng danh là 2 “nàng Hậu” nổi bật trong làng thời trang, một người là Hoa hậu Siêu quốc gia 2018, người còn lại là Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Minh Tú và Hoàng Thùy có những cú xoay người và thần thái “không phải dạng vừa đâu” trong lúc quay hình cho sự kiện thảm đỏ “Gala Night Tiktok FashUP 2021”. Không bằng lời nói, Hoàng Thùy và Minh Tú chứng minh được đẳng cấp vedette của mình khi sánh đôi cùng nhau trong BST của NTK Chung Thanh Phong mang tên “CTP No.1”

Chẳng nói gì nhiều, 2 “nàng Hậu” Hoàng Thùy - Minh Tú chứng minh đẳng cấp vedette chỉ bằng những cú xoay người này trong hậu trường ‘Tiktok FashUP 2021’ - Ảnh 2Chẳng nói gì nhiều, 2 “nàng Hậu” Hoàng Thùy - Minh Tú chứng minh đẳng cấp vedette chỉ bằng những cú xoay người này trong hậu trường ‘Tiktok FashUP 2021’ - Ảnh 3

Chẳng nói gì nhiều, 2 “nàng Hậu” Hoàng Thùy - Minh Tú chứng minh đẳng cấp vedette chỉ bằng những cú xoay người này trong hậu trường ‘Tiktok FashUP 2021’ - Ảnh 4
Hoàng Thùy xem lại source ghi hình thôi mà cũng xinh "lung linh" thế này đây
 

Chẳng nói gì nhiều, 2 “nàng Hậu” Hoàng Thùy - Minh Tú chứng minh đẳng cấp vedette chỉ bằng những cú xoay người này trong hậu trường ‘Tiktok FashUP 2021’ - Ảnh 5

Chẳng nói gì nhiều, 2 “nàng Hậu” Hoàng Thùy - Minh Tú chứng minh đẳng cấp vedette chỉ bằng những cú xoay người này trong hậu trường ‘Tiktok FashUP 2021’ - Ảnh 6
Thành quả sau những cú xoay váy thần sầu của Á hậu Hoàng Thùy
 

Chẳng nói gì nhiều, 2 “nàng Hậu” Hoàng Thùy - Minh Tú chứng minh đẳng cấp vedette chỉ bằng những cú xoay người này trong hậu trường ‘Tiktok FashUP 2021’ - Ảnh 7

Chẳng nói gì nhiều, 2 “nàng Hậu” Hoàng Thùy - Minh Tú chứng minh đẳng cấp vedette chỉ bằng những cú xoay người này trong hậu trường ‘Tiktok FashUP 2021’ - Ảnh 8
Hoa hậu Minh Tú cũng không hề kém cạnh Hoàng Thùy với thần thái xứng danh "nàng thơ của Chung Thanh Phong"

Ảnh: Chụp màn hình 

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Từ khóa:   Minh Tú Hoàng Thùy Hậu trường Tiktok FashUP 2021

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