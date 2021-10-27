Vừa qua, câu nói của "bầu Thụy" về Hồ Văn Cường gây "sóng gió" mạng xã hội vì nghi vấn có người bạo hành cậu bé. Nguyên văn lời nói của vị đại gia như sau: "Người Mỹ yêu cầu Hồ Văn Cường đi hát, Cường nói là em nhiều bài tập để chuẩn bị đi thi, em không đi hát được. Thế là có 1 ai đó lấy thắt lưng ra quật đánh Hồ Văn Cường".

Dòng trạng thái gây "bão" mạng xã hội của "bầu Thụy" về Hồ Văn Cường thời gian vừa qua

Giữa lúc dư luận đang tranh cãi nãy lửa thì sáng ngày 27/10 (giờ Việt Nam), anh họ của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ có động thái gây chú ý. Người này đăng tải bức ảnh cùng Wendy Phạm mỉm cười khi đưa di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung di du lịch. Anh còn tag tên con gái ruột cố nghệ sĩ Phi Nhung vào status, người này viết: "Hình ảnh đẹp trong lòng công chúng là gia đình chúng tôi mong muốn. Cần gì gia đình chúng tôi lên tiếng Wendy Phạm. Phi Nhung thích được đi chơi lắm. Seatlle lần này đi cũng giống lần trước nhưng thiếu hiện diện của 1 người".