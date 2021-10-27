Vụ Hồ Văn Cường bị nghi bạo hành, anh họ Phi Nhung có động thái gì khiến dân tình bất ngờ?

Hậu trường 27/10/2021 15:07

"Bầu Thụy" lên tiếng về nghi vấn Hồ Văn Cường bị bạo hành, sau đó phía cố nghệ sĩ Phi Nhung có lời phản hồi.

Vừa qua, câu nói của "bầu Thụy" về Hồ Văn Cường gây "sóng gió" mạng xã hội vì nghi vấn có người bạo hành cậu bé. Nguyên văn lời nói của vị đại gia như sau: "Người Mỹ yêu cầu Hồ Văn Cường đi hát, Cường nói là em nhiều bài tập để chuẩn bị đi thi, em không đi hát được. Thế là có 1 ai đó lấy thắt lưng ra quật đánh Hồ Văn Cường". 

Vụ Hồ Văn Cường bị nghi bạo hành, anh họ Phi Nhung có động thái gì khiến dân tình bất ngờ? - Ảnh 1
Dòng trạng thái gây "bão" mạng xã hội của "bầu Thụy" về Hồ Văn Cường thời gian vừa qua

Giữa lúc dư luận đang tranh cãi nãy lửa thì sáng ngày 27/10 (giờ Việt Nam), anh họ của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ có động thái gây chú ý. Người này đăng tải bức ảnh cùng Wendy Phạm mỉm cười khi đưa di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung di du lịch. Anh còn tag tên con gái ruột cố nghệ sĩ Phi Nhung vào status, người này viết: "Hình ảnh đẹp trong lòng công chúng là gia đình chúng tôi mong muốn. Cần gì gia đình chúng tôi lên tiếng Wendy Phạm. Phi Nhung thích được đi chơi lắm. Seatlle lần này đi cũng giống lần trước nhưng thiếu hiện diện của 1 người".

Vụ Hồ Văn Cường bị nghi bạo hành, anh họ Phi Nhung có động thái gì khiến dân tình bất ngờ? - Ảnh 2

Vụ Hồ Văn Cường bị nghi bạo hành, anh họ Phi Nhung có động thái gì khiến dân tình bất ngờ? - Ảnh 3
Anh họ cố nghệ sĩ Phi Nhung không có động thái gì đáp trả ngoài việc đăng tải hình ảnh mình cùng con gái cố nghệ sĩ mang di ảnh của Phi Nhung đi du lịch cùng nhau

Dù không có bất kỳ phản ứng gì về sự vụ diễn ra giữa "bầu Thụy" và Hồ Văn Cường nhưng động thái này của anh họ cố nghệ sĩ Phi Nhung nhằm ám chỉ mình đứng ngoài cuộc và không muốn cố nghệ sị bị lôi vào những ồn ào ngoài kia. Trong thời gian qua, con gái, em ruột cùng nhiều người thân cận của Phi Nhung từng nhiều lần lên tiếng mong cộng đồng mạng đừng xuyên tạc, bịa đặt và thêu dệt lên nhựng câu chuyện không có thật liên quan đến người quá cố.

Vụ Hồ Văn Cường bị nghi bạo hành, anh họ Phi Nhung có động thái gì khiến dân tình bất ngờ? - Ảnh 4
Hồ Văn Cường đến nay vẫn bặt vô âm tính

 Ảnh: Chụp màn hình, FBNV, Internet

 

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Bầu Thụy Hồ Văn Cường bị bạo hành

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