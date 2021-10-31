Thanh Duy ma mị chưa từng có, khiến các giám khảo sợ tột độ qua ca khúc ‘0g00’ đầy tự sự do chính em trai sáng tác

Tin tức giải trí 31/10/2021 13:12

Giây phút lắng đọng đầy tự sự của Thanh Duy khiến các giám khảo vừa thấy hấp dẫn, vừa thấy sợ hãi với những biểu cảm chưa từng thấy bao giờ.

Nếu như trước đây, Thanh Duy lúc nào cũng mang đến những ca khúc sôi động, khiến sân khấu “The Heroes’ như một "chảo lửa" thì trong vòng Bán kết này, "anh cả" của đại gia đình “The Heroes” lại mang đến những giây phút lắng đọng, tuy ma mị nhưng chất chứa đầy nổi niềm. Nói về “0h00”, đây là ca khúc mang đầy màu sắc đương đại, với những lời tự sự trong đêm của một người luôn thấy bơ vơ, cô độc. Mặc dù ca khúc mang đậm màu sắc ma mị, tuy nhiên với quãng giọng lên xuống thất thường, kết hợp với những đoạn điệp khúc cao vút của Thanh Duy đã giúp người nghe được chìm đắm trong tiết mục.

Thanh Duy ma mị chưa từng có, khiến các giám khảo sợ tột độ qua ca khúc ‘0g00’ đầy tự sự do chính em trai sáng tác - Ảnh 1Thanh Duy ma mị chưa từng có, khiến các giám khảo sợ tột độ qua ca khúc ‘0g00’ đầy tự sự do chính em trai sáng tác - Ảnh 2

Không chỉ về phần nhạc mà Thanh Duy còn gây ấn tượng về phần hình khi anh còn mang đến những màn vũ đạo đậm chất tượng hình, nghệ thuật. Chia sẻ về phần trình diễn của Thanh Duy, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết: "Tôi rất trân trọng cống hiến của em, tôi thấy đam mê, năng lượng của một người nghệ sĩ thực thụ. Không phải ai tôi cũng nói câu này đâu, dù cho tiết mục đó có được vỗ tay rất nhiều nhưng chưa chắc tôi đã công nhận, nhưng đối với Thanh Duy thì tôi công nhận. Thanh Duy đã mang đến cảm xúc, sự sợ hãi thực sự. Tiết mục hôm nay thuyết phục tôi".

Thanh Duy ma mị chưa từng có, khiến các giám khảo sợ tột độ qua ca khúc ‘0g00’ đầy tự sự do chính em trai sáng tác - Ảnh 3

Nói về ca khúc mà mình lựa chọn để dự thi, Thanh Duy cho biết đây là một sáng tác của em trai ruột anh. Bản thân khi thu âm ca khúc này, Thanh Duy đã khóc rất nhiều vì cảm nhận được sự cô đơn của em trai. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng đánh giá rất cao tiết mục của Thanh Duy, bởi sự sáng tạo, luôn nghĩ đến những điều khiến khán giả bất ngờ. Còn về Master Hà Lê, anh cho rằng Thanh Duy đã tìm thấy được chính mình, đủ dũng cảm, tự tin để thể hiện cái được tìm thấy và để mọi người hiểu hơn về mình. 

Thanh Duy ma mị chưa từng có, khiến các giám khảo sợ tột độ qua ca khúc ‘0g00’ đầy tự sự do chính em trai sáng tác - Ảnh 4

Kết quả, team The Astro của Thanh Duy nhận được: Nhạc sĩ Dương Khắc Linh (10 điểm), Nhạc sĩ/ca sĩ Vũ Cát Tường (9,5 điểm), Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (9,5 điểm), Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (9,5 điểm), Nhà báo Quỳnh Nguyễn (9 điểm), Nhà báo Diệu Minh (9,5 điểm). Tổng 57,5 điểm, quy điểm 30% là 2,87 điểm.

Thanh Duy ma mị chưa từng có, khiến các giám khảo sợ tột độ qua ca khúc ‘0g00’ đầy tự sự do chính em trai sáng tác - Ảnh 5

Với 9 điểm từ Master Nguyễn Hải Phong, quy đổi trên thang điểm 10, tỷ lệ 50%, team The Astro với 8,5 nhận được 4,25 điểm. Về phần chấm điểm của 10 thí sinh còn lại: Team The Astro nhận được 92 điểm quy đổi trên thang điểm 10, tỷ lệ 20% sẽ là 1,84 điểm. Team của Thanh Duy đạt được 9,005 điểm chung cuộc và không thể giành chiến thắng tuy nhiên vẫn có một tiết mục trình diễn rất ấn tượng.

Ảnh: BTC

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