Minh Tú dạy kỹ năng catwalk cho Đỗ Hà trước ngày dự thi Miss World 2021

Sau khi tung bộ ảnh profile, Hoa hậu Đỗ Hà tiếp tục tăng tốc trên hành trình chinh phục Miss World 2021 bằng việc tăng cường tập luyện. Các hoạt động mà cô chuẩn bị cho cuộc thi đã dần được hé lộ. Mới đây, nàng hậu sinh năm 2001 tiếp tục đăng tải những hình ảnh tập luyện catwalk cùng Siêu mẫu Minh Tú.

Với nhiều kinh nghiệm catwalk trên các sàn diễn thời trang và các cuộc thi nhan sắc quốc tế, siêu mẫu Minh Tú nhiệt tình nhận lời dẫn dắt, truyền lại kinh nghiệm cho hoa hậu Đỗ Thị Hà để nàng hậu thể hiện thần thái cuốn hút và điêu luyện khi chinh chiến tại Miss World 2021.

Dù có phần trắc trở trong công đoạn chuẩn bị cho cuộc thi vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Đỗ Hà vẫn luôn ráo riết tập luyện catwalk trong thời gian giãn cách tại Hà Nội. Trước đó, nàng Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng đã khiến đông đảo người hâm mộ vô cùng hào hứng với đoạn clip catwalk do cô tự quay ở nhà. Giờ đây, sau khi được Minh Tú truyền kinh nghiệm, kỹ năng của nàng hậu trẻ cũng có sự tiến bộ vượt bậc.

Chính nhờ sự chăm chỉ luyện tập, Đỗ Hà thể hiện rõ nét sự tự tin trong những buổi đầu tập luyện cùng siêu mẫu Minh Tú. Trong buổi tập, Minh Tú đưa lời khuyên và chỉ dẫn Đỗ Thị Hà cách trình diễn để tạo điểm nhấn, cách tạo dáng trước ống kính cho tất cả các phần thi trong đêm Chung kết cũng như Top Model.

Tuy thời gian không còn nhiều, siêu mẫu Minh Tú vẫn cảm thấy an tâm vì Đỗ Thị Hà nắm bắt các bài học nhanh và biết cách áp dụng điêu luyện. Minh Tú hướng dẫn tận tình từ những bước đi chắc chắn cho đến kỹ năng làm chủ sân khấu.

Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ: “Chỉ còn gần 20 ngày nữa là Hà lên đường sang Puerto Rico chinh chiến, đây là giai đoạn chạy nước rút của Hà và mình không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng mà may mắn có chị Minh Tú truyền kinh nghiệm catwalk cho mình trong những ngày này.

Từ đây đến trước khi lên đường, Hà cố gắng khắc phục những thiếu sót trong từng bước đi cũng như mau chóng hoàn thiện bản thân hơn”.

Trong khi đó, Minh Tú lại bày tỏ trên trang cá nhân của mình rằng: “Mang tiếng training thì bảnh bao, ai nghe cũng khoái chứ em là em cũng áp lực, căng não dữ lắm. Nhưng tuổi trẻ mà khi mình còn có thể chia sẻ gì, hỗ trợ được gì cho các đàn em đi sau, mình cũng xin hết lòng hết dạ”.

Ngoài những lúc tự tập luyện ở nhà, nàng hậu cảm thấy tự tin và sẵn sàng đến với Miss World 2021 nhờ có sự hướng dẫn tận tình của “đàn chị”.

Cùng với sự chăm chỉ trong việc luyện tập kỹ năng catwalk, đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 Đỗ Thị Hà còn chuyên tâm trau dồi tri thức và vốn tiếng anh, rèn luyện cho phần thi tài năng, kỹ năng make-up, siết body và chạy nước rút với việc hoàn thiện trang phục đi thi. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 21/11 cho đến ngày 16/12 tại Puerto Rico với các phần thi cùng nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn.

Hy vọng rằng nàng hậu xứ Thanh sẽ đoạt được thành tích cao nhất như cô và nhiều fan sắc đẹp kỳ vọng. Cùng theo dõi tiếp những cập nhật tiếp theo đến từ Miss World Việt Nam 2021 Đỗ Thị Hà nhé!

Ảnh: BTC