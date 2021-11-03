Diệp Lâm Anh tái xuất, khoe thần thái rạng ngời sau khi lên tiếng chuyện ly thân

Sao Việt 03/11/2021 07:30

Nữ diễn viên có động thái mới nhất, xuất hiện trên trang cá nhân một cách rạng ngời, không mảy may suy suyển sau khi lên tiếng về chuyện ly hôn với chồng

Sau những ồn ào trên mạng xã hội do "ông xã" Đức Phạm đăng đàn trên mạng xã hội chia sẻ chuyện ly thân đã gần 1 năm vào đúng dịp sinh nhật con gái, Diệp Lâm Anh cùng mẹ chồng có buổi gặp gỡ và trao đổi với truyền thông. Theo đó, chiều ngày 1/11, mẹ chồng Diệp Lâm Anh khẳng định: "Diệp Lâm Anh vẫn là con dâu tôi, 2 con chưa ly hôn"

Diệp Lâm Anh tái xuất, khoe thần thái rạng ngời sau khi lên tiếng chuyện ly thân - Ảnh 1
Chiều 1/11, Diệp Lâm Anh cùng mẹ chồng xuất hiện trong buổi trò chuyện cùng truyền thông. Ảnh: Kenh14

Những tưởng Diệp Lâm Anh sẽ xuống sắc sau những scandal từ trên trời rơi xuống liên quan đến hạnh phúc gia đình, tuy nhiên 1 ngày sau khi sự việc xảy ra, Diệp Lâm Anh có động thái xuất hiện trên mạng xã hội, không những không tiều tụy mà lại còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Đặc biệt, Diệp Lâm Anh còn chia sẻ món quà thay lời động viên tinh thần từ một người bạn thân. Cô gửi lời cảm ơn và cho biết: "Sự quan tâm nhẹ nhàng và đáng yêu ngay lúc này... Cảm ơn tình yêu của anh".

Diệp Lâm Anh tái xuất, khoe thần thái rạng ngời sau khi lên tiếng chuyện ly thân - Ảnh 2

Diệp Lâm Anh tái xuất, khoe thần thái rạng ngời sau khi lên tiếng chuyện ly thân - Ảnh 3

Diệp Lâm Anh tái xuất, khoe thần thái rạng ngời sau khi lên tiếng chuyện ly thân - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh xuất hiện rạng ngời xinh đẹp và khoe món quà tặng tinh thần của người bạn thân thiết trên trang cá nhân

 Ảnh: FBNV

 

Minh Tú dạy kỹ năng catwalk cho Đỗ Hà trước ngày dự thi Miss World 2021

Minh Tú dạy kỹ năng catwalk cho Đỗ Hà trước ngày dự thi Miss World 2021

Chỉ còn vài ngày nữa, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ lên đường sang Puerto Rico dự thi Miss World 2021. Bên cạnh việc tập luyện ở nhà, nàng hậu còn nhận được sự hướng dẫn bài bản từ siêu mẫu Minh Tú.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệp lâm Anh diệp lâm anh và chồng ly thân Đức Phạm

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 33 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 55 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"