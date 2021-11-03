Diệp Lâm Anh tái xuất, khoe thần thái rạng ngời sau khi lên tiếng chuyện ly thân

Nữ diễn viên có động thái mới nhất, xuất hiện trên trang cá nhân một cách rạng ngời, không mảy may suy suyển sau khi lên tiếng về chuyện ly hôn với chồng

Sau những ồn ào trên mạng xã hội do "ông xã" Đức Phạm đăng đàn trên mạng xã hội chia sẻ chuyện ly thân đã gần 1 năm vào đúng dịp sinh nhật con gái, Diệp Lâm Anh cùng mẹ chồng có buổi gặp gỡ và trao đổi với truyền thông. Theo đó, chiều ngày 1/11, mẹ chồng Diệp Lâm Anh khẳng định: "Diệp Lâm Anh vẫn là con dâu tôi, 2 con chưa ly hôn".

Chiều 1/11, Diệp Lâm Anh cùng mẹ chồng xuất hiện trong buổi trò chuyện cùng truyền thông. Ảnh: Kenh14

Những tưởng Diệp Lâm Anh sẽ xuống sắc sau những scandal từ trên trời rơi xuống liên quan đến hạnh phúc gia đình, tuy nhiên 1 ngày sau khi sự việc xảy ra, Diệp Lâm Anh có động thái xuất hiện trên mạng xã hội, không những không tiều tụy mà lại còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Đặc biệt, Diệp Lâm Anh còn chia sẻ món quà thay lời động viên tinh thần từ một người bạn thân. Cô gửi lời cảm ơn và cho biết: "Sự quan tâm nhẹ nhàng và đáng yêu ngay lúc này... Cảm ơn tình yêu của anh".

Diệp Lâm Anh xuất hiện rạng ngời xinh đẹp và khoe món quà tặng tinh thần của người bạn thân thiết trên trang cá nhân

Ảnh: FBNV

Minh Tú dạy kỹ năng catwalk cho Đỗ Hà trước ngày dự thi Miss World 2021 Chỉ còn vài ngày nữa, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ lên đường sang Puerto Rico dự thi Miss World 2021. Bên cạnh việc tập luyện ở nhà, nàng hậu còn nhận được sự hướng dẫn bài bản từ siêu mẫu Minh Tú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diep-lam-anh-tai-xuat-khoe-than-thai-rang-ngoi-sau-khi-len-tieng-chuyen-ly-than-434325.html