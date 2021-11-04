Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi

Sao Việt 04/11/2021 07:30

Nhân dịp cặp sinh đôi Lisa & Leon nhà Hồ Ngọc Hà sẽ chính thức bước sang 1 tuổi vào ngày 4/11, Hồ Ngọc Hà cùng ê-kíp cho ra mắt suốt 12 một buổi chụp hình kỷ niệm với concept là "Gia đình thời trang".

Bộ ảnh được đích thân những người bạn thân của Hồ Ngọc Hà là đạo diễn Trần Thành Trung lên ý tưởng tổ chức thực hiện cùng giám đốc sáng tạo Kye Nguyễn và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, nhiếp ảnh gia Mr. AT nhằm mang đến những hình ảnh gia đình thời trang đầy cảm xúc nhân dịp Lisa & Leon 1 tuổi

Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 1Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 2Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 3

Lisa & Leon là cặp sinh đôi hot nhất nhì showbiz ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Nếu như càng lớn Lisa càng bộc lộ vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng của một “tiểu thư đài các” thì Leon lại là “cây hài” của gia đình với nhiều biểu cảm đáng yêu, lém lỉnh, duyên dáng. Các video clip và hình ảnh của 2 bé đều luôn gây thu hút trên mạng xã hội, được nhiều khán giả yêu thích và đạt tương tác cao từ khi chỉ mới vài tháng tuổi.

Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 4Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 5

Xuất hiện trong bộ ảnh cùng cha mẹ, dù mới 1 tuổi, Lisa & Leon vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ “người mẫu nhí” của mình

Kim Lý chia sẻ “Kim rất vui và rất bất ngờ với ý tưởng về quà tặng này, đây sẽ là một dịp đặc biệt đáng nhớ của cả gia đình. Cám ơn T Production đã tổ chức buổi chụp hình gia đình ý nghĩa này. Bước sang tuổi mới của các con, Kim chỉ mong các con lớn lên sẽ trở thành những người tốt, người con ngoan, luôn biết quan tâm, yêu thương và chăm sóc gia đình”

Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 6Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 7

Hồ Ngọc Hà “Hà rất vui và hạnh phúc vì những người bạn, người em của mình luôn mang đến những bất ngờ thú vị cho Hà trong suốt những hành trình qua. Cám ơn mọi người đã dành thời gian và công sức để đầu tư và chuẩn bị cho bộ ảnh đặc biệt thế này. Đây sẽ là một kỉ niệm đẹp với gia đình. Mong rằng khi các con lớn lên sẽ luôn chăm ngoan, nghe lời, đặc biệt sẽ là những sợi dây kết nối cho gia đình luôn hạnh phúc và đầm ấm”

Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 8Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 9

Để thực hiện bộ ảnh stylist Kye Nguyễn chia sẻ “Kye vô cùng háo hức nhưng cũng vô cùng áp lực với concept gia đình thời trang này. Gia đình chị Hà là một gia đình rất đặc biệt và mang màu sắc rất riêng. Mỗi người một cá tính nhưng lại bổ trợ và hoàn thiện vòng tròn sắc màu cho nhau. Vì những khoảnh khắc mộc mạc đã có nhiều rồi nên tiêu chí cho bộ ảnh lần này Kye làm là màu sắc và thời trang. Ekip đầu tư từng chi tiết từ bối cảnh đến từng bộ trang phục nhất là cho Lisa & Leon cũng phải thiết kế riêng vì với mình khi 2 bé xuất hiện trong bộ ảnh cũng phải thật thời trang và nghệ sỹ”

Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 10Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 11Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 12Cả gia đình Hồ Ngọc Hà chụp ảnh phong cách ‘Penthouse’ sặc ‘mùi’ thượng lưu’ mừng Lisa và Leon tròn 1 tuổi - Ảnh 13

Concept & Executive Producer: T PRODUCTION

Art Director: KYE NGUYỄN

Photographer: Mr.AT

Stylist: KYE AGENCY

Costumes: GUCCI , MAX MARA, LÊ LONG

Make up & Hair: KUNY LEE

Furniture: PHỐ XINH BY HOÀNG NAM GROUP

Set Design: NINA NGUYỄN

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý Lisa và Leon

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