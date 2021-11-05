Được mệnh danh là mỹ nhân “ngàn năm có một”, gương mặt hoa hậu Tiểu Vy hoàn hảo như thế nào?

Sao Việt 05/11/2021 18:01

Những hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Trần Tiểu Vy khiến người xem không thể ngừng suýt xoa vì độ hoàn hảo trên gương mặt không góc chết.

Được mệnh danh là “Hoa hậu của các hoa hậu” Tiểu Vy luôn khẳng định đẳng cấp nhan sắc của mình mỗi khi xuất hiện. Mới đây, nàng hậu vừa công bố những hình ảnh trong veo, nên thơ của mình khiến dân tình không khỏi suýt xoa. Trong lối trang điểm nhẹ nhàng như không, Tiểu Vy để lộ ngũ quan cực nét thu hút mọi ảnh nhìn.

Được mệnh danh là mỹ nhân “ngàn năm có một”, gương mặt hoa hậu Tiểu Vy hoàn hảo như thế nào? - Ảnh 1

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt, trong đó sự hài hoà được các nhà nhân trắc học xem là yếu tố quan trọng nhất. Gương mặt của Hoa hậu Tiểu Vy là một trường hợp hiếm hoi đạt đến sự hài hòa đó. Sở hữu đôi mắt to tròn, đều đặn Tiểu Vy toát lên thần thái cuốn hút tự nhiên giúp bừng sáng cả khuôn mặt và sự dịu dàng vốn có. Hoa hậu Tiểu Vy còn có dáng mũi cao, thon gọn hài hòa và bờ môi căng mọng đang là tiêu chuẩn của vẻ đẹp hiện nay.

Được mệnh danh là mỹ nhân “ngàn năm có một”, gương mặt hoa hậu Tiểu Vy hoàn hảo như thế nào? - Ảnh 2Được mệnh danh là mỹ nhân “ngàn năm có một”, gương mặt hoa hậu Tiểu Vy hoàn hảo như thế nào? - Ảnh 3Được mệnh danh là mỹ nhân “ngàn năm có một”, gương mặt hoa hậu Tiểu Vy hoàn hảo như thế nào? - Ảnh 4Được mệnh danh là mỹ nhân “ngàn năm có một”, gương mặt hoa hậu Tiểu Vy hoàn hảo như thế nào? - Ảnh 5

Ngay từ khi đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy luôn được đánh giá cao về nhan sắc, thậm chí nhiều người còn gọi cô là “hoa hậu của các hoa hậu”. Vẻ đẹp của Tiểu Vy không thuần Việt với làn da trắng, gương mặt phúc hậu mà cô mang vẻ khỏe khoắn, hiện đại và có phần theo hơi hướng Âu Mỹ. Tuy nhiên, vẻ đẹp “ngàn năm có một” của nàng hậu đã chinh phục được khán giả sau 3 năm đăng quang. Không chỉ có nhan sắc bất bại, hoa hậu Tiểu Vy còn sở hữu một body săn chắc, nóng bỏng. Với phong cách phóng khoáng, sexy trong nhiều bộ ảnh, Tiểu Vy còn được đánh giá là một trong những hoa hậu gợi cảm nhất showbiz.

Được mệnh danh là mỹ nhân “ngàn năm có một”, gương mặt hoa hậu Tiểu Vy hoàn hảo như thế nào? - Ảnh 6Được mệnh danh là mỹ nhân “ngàn năm có một”, gương mặt hoa hậu Tiểu Vy hoàn hảo như thế nào? - Ảnh 7

Sau 3 năm đăng quang, nhan sắc Hoa hậu Tiểu Vy ngày càng thăng hạng bên cạnh đó là sự hoạt động miệt mài với công tác thiện nguyện và các dự án nghệ thuật. Với tài sắc của mình, cô đã được BTC Miss World Việt Nam 2021 lựa chọn để trở thành một trong những Giám khảo quyền lực của cuộc thi.

Được mệnh danh là mỹ nhân “ngàn năm có một”, gương mặt hoa hậu Tiểu Vy hoàn hảo như thế nào? - Ảnh 8Được mệnh danh là mỹ nhân “ngàn năm có một”, gương mặt hoa hậu Tiểu Vy hoàn hảo như thế nào? - Ảnh 9Được mệnh danh là mỹ nhân “ngàn năm có một”, gương mặt hoa hậu Tiểu Vy hoàn hảo như thế nào? - Ảnh 10

Ảnh: NVCC

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Từ khóa:   Hoa hậu Tiểu Vy Trần Tiểu Vy Hoa hậu ngàn năm có một

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