Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo đã rục rịch trở lại đường đua Vbiz sau lùm xùm bị chồng bạo hành lúc mang thai.

Ngày 4/11 vừa qua, Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo thông báo ly hôn và bộc bạch về chứng bệnh trầm cảm sau sinh. Trên trang cá nhân, Hoa hậu họ Đặng cũng đã đề cập đến việc bị chồng bạo hành đến bầm tím mặt và bỏ theo "tiểu tam" trong lúc cô đang mang thai con thứ 2. Sau "bão" scandal này, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng tiết lộ sẽ hạn chế hoạt động showbiz để tập trung làm việc.

Tuy nhiên, nàng Hậu Đại Dương lại làm trái với lời nói của mình khi ngày 8/11, Hoa hậu Đặng Thu Thảo lần đầu xuất hiện tại một sự kiện trước công chúng. Có thể thấy, sau loạt ồn ào không đáng có, nàng Hậu đã dần lấy lại được thần sắc. Cô diện nguyên "cây đen" phong cách menswear, đồng hành cùng Phương Lê, Hoa hậu ở nhà 200 tỷ gây "bão" mạng xã hội.

Đặng Thu Thảo tái xuất Vbiz với nhan sắc vượt bậc sau khoảng thời gian bị trầm cảm vì chồng bạo hành

Xuất hiện cùng cô là Hoa hậu Phương Lê, người luôn đồng hành cùng Đặng Thu Thảo suốt thời gian xảy ra biến cố

Ảnh: FNBV

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ký “hợp đồng bom tấn” dẫn thể thao VTV Sau một thời gian vắng bóng trên sóng truyền hình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ trở lại với một vai trò hoàn toàn mới.

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