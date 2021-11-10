Vừa công bố ảnh poster tại Miss Universe, một trang sắc đẹp nổi tiếng liền 'đội' Kim Duyên lên đầu

Sao Việt 10/11/2021 13:34

Kim Duyên xuất hiện trên BXH sắc đẹp của một chuyên trang sắc đẹp đình đám thế giới khiến fan Việt phổng mũi vì tự hào.

Ngày 9/11, đại diện tiếp theo của nhan sắc Việt tại Miss Universe 2021 - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chính thức công bố hình đại diện cho cuộc thi năm nay. Với mái tóc dài suôn mượt từ lâu đã làm nên thương hiệu cùng với sự sắc sảo và quyến rũ, Kim Duyên đã ghi điểm tuyệt đối với fan sắc đẹp. Không những thế, ngay sau khi Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 trình làng bộ ảnh profile, một chuyên trang sắc đẹp uy tín đã có động thái khiến netizen Việt hết mực mong chờ nàng Hậu sẽ "làm nên cơm cháo" tại trường quốc tế năm nay.

Chuyên trang Sash Factor, một chuyên trang thường xuyên cập nhật và đánh giá Hoa hậu tại các cuộc thi quốc tế đã đưa ra bảng dự đoán Top 20 Miss Universe 2021. Theo đó, Kim Duyên bất ngờ có mặt trong Top 5 người đẹp xuất sắc nhất và ở vị trí thứ 5, vượt qua cả cường quốc sắc đẹp Philippines. Dù đây chỉ là danh sách dự đoán thường được công bố trước thềm Miss Universe diễn ra nhưng có thể thấy, đại diện Việt Nam nhận được những đánh giá rất tích cực từ cộng đồng quốc tế.

Vừa công bố ảnh poster tại Miss Universe, một trang sắc đẹp nổi tiếng liền 'đội' Kim Duyên lên đầu - Ảnh 1
Hình ảnh của Kim Duyên ở vị trí thứ 5 trên BXH dự đoán top 20 của chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng khiến fan Việt tự hào

 Vừa công bố ảnh poster tại Miss Universe, một trang sắc đẹp nổi tiếng liền 'đội' Kim Duyên lên đầu - Ảnh 2

Vừa công bố ảnh poster tại Miss Universe, một trang sắc đẹp nổi tiếng liền 'đội' Kim Duyên lên đầu - Ảnh 3
Sắc đẹp của Kim Duyên thuộc vào hàng "không phải dạng vừa đâu" tại trường đua quốc tế năm nay

Ảnh: BTC, Chụp màn hình 

Hình ảnh Kim Duyên xuất hiện chính thức trên trang voting của Miss Universe, 'chặt đẹp' các đối thủ nặng ký khác

Hình ảnh Kim Duyên xuất hiện chính thức trên trang voting của Miss Universe, 'chặt đẹp' các đối thủ nặng ký khác

Mới đây, hình ảnh Profile chính thức của Á hậu Kim Duyên được đăng tải trên trang voting của Miss Universe, cùng lời giới thiệu ấn tượng và những điều thú vị được cô chia sẻ về bản thân.

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