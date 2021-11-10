Khả Như ưu ái gọi Nguyên Thảo là “mầm non giải trí”

Tin tức giải trí 10/11/2021 16:30

Mỗi 21h tối thứ 2 hàng tuần, khán giả yêu âm nhạc lại có dịp đón xem gameshow truyền hình ”Ca Sĩ Bí Ẩn” – Làn sóng mới. Tập 29 vừa được lên sóng với những gương mặt thân quen và các tiết mục đầy hài hước, hấp dẫn đến từ các Ca sĩ bí ẩn.

Sau nhiều nỗ lực “gây nhiễu” đội bạn để giành chiến thắng “thuyết phục” tại vòng thi đối kháng, đội Xanh của Puka và Phương Lan vẫn không thể tìm ra Ca Sĩ Bí Ẩntrong tập chơi này. Ở vòng 2, sau khi các thí sinh để lộ giọng nói, Phương Lan và Puka đã liên tục “hò hét” vì nhanh chóng nhận ra người quen của mình. Điều này khiến Chí Thiện rơi vào thế “lạc lõng” và anh quyết tâm “loại bằng được” Ca Sĩ Bí Ẩn” số 4. Tuy nhiên, vì đã sớm nhận ra nhân vật sau chiếc icon kia nên Phương Lan vẫn muốn “nhử” người bạn của mình thêm chút nữa: “Em rất thích cảm giác này. Bây giờ em được trải nghiệm cảm giác của mọi người đợt trước đã giữ lại em. Hôm nay em với Puka cũng giữ lại người bạn sương gió của tụi em”. 

Khả Như ưu ái gọi Nguyên Thảo là “mầm non giải trí” - Ảnh 1Khả Như ưu ái gọi Nguyên Thảo là “mầm non giải trí” - Ảnh 2Khả Như ưu ái gọi Nguyên Thảo là “mầm non giải trí” - Ảnh 3

Nhân vật được Phương Lan và Khả Như nhắc đến này giờ chính là nữ diễn viên Nguyên Thảo. Quả không hổ danh là “cạ cứng” của Phương Lan, xét về độ lầy lội thì chắc không nhiều người vượt qua được hai cô gái này. MV của Nguyên Thảo được tận dụng triệt để những vật dụng trong nhà: micro làm bằng máy sấy tóc, bếp gas trở thành đàn và bàn DJ, nồi rau muống luộc cũng được sử dụng làm đạo cụ diễn. Rõ ràng giọng hát của cô nàng cũng rất “ổn áp”, nhưng chiếc clip này lại trông giống một tiểu phẩm hài hơn một MV ca nhạc. Ngay sau khi Nguyên Thảo xuất hiện, Phương Lan không ngừng gọi tên bạn mình một cách đầy vui sướng: “Chất lắm bạn ơi, tuyệt vời bạn ơi”.

Khả Như ưu ái gọi Nguyên Thảo là “mầm non giải trí” - Ảnh 4Khả Như ưu ái gọi Nguyên Thảo là “mầm non giải trí” - Ảnh 5

Minh Xù cũng chính thức trở thành “fan cứng” của Nguyên Thảo và dõng dạc tuyên bố: “Muốn đánh Thảo là phải qua tui, fan bự, fan cứng của Nguyên Thảo. Hình như em sắp ra MV rồi đúng không Thảo, đây là sân khấu debut của em đúng không?”. Nữ diễn viên đã nhanh chóng nháy mắt và ra hiệu cho đàn anh “giữ bí mật”, nhưng ngay sau đó, cô đã phải ngậm ngùi thừa nhận: “Em chưa bao giờ đi phòng thu nào mà có ai kiên nhẫn với em hết tại vì thực ra là em vô em thu chừng một tiếng là người ta nóng rồi”. Sự dễ thương, lém lỉnh của Nguyên Thảo còn được bảo chứng bởi lời khẳng định chắc nịch của MC Khả Như: “Đây là một mầm non giải trí mà lúc nào cũng mang lại tiếng cười cho mọi người. Mỗi lần Thảo bước ra sân khấu là anh chị em nghệ sĩ hay đứng ở dưới coi bả diễn rồi cười lăn cười bò.” 

Khả Như ưu ái gọi Nguyên Thảo là “mầm non giải trí” - Ảnh 6

“Ca Sĩ Bí Ẩn” số 5 tuần này là một gương mặt rất quen thuộc với các bạn trẻ thế hệ 8x,9x, đó chính là DJ Trang Moon. Những bản nhạc sôi động mà cô mang lại luôn đảm bảo “banh nóc” và “chất phát ngất”. Tham gia Ca Sĩ Bí Ẩn, cô đã có màn hóa thân hết sức ngọt ngào và dễ thương trong MV của mình với ca khúc “Phải chăng em đã yêu”. Giọng nói trong trẻo và thần thái đầy tự tin khiến Phương Lan đã lầm tưởng rằng Trang Moon là một ca sĩ. Đội trưởng Puka cũng bày tỏ sự yêu mến với nữ DJ và mong có cơ hội gặp gỡ, hợp tác. 

Để xem lại những khoảnh khắc vui nhộn và hài hước của Tập 29 ”Ca Sĩ Bí Ẩn” – Làn sóng mới, mời quý khán giả xem trên kênh Youtube Đông Tây Promotion. 

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Khả Như Nguyên Thảo Ca sĩ bí ẩn

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