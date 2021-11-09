Trong teaser tập 7 “Tiếp chiêu đi chờ chi”, Lê Dương Bảo Lâm đã phải vật vã để diễn lại nhân vật của Việt Hương. Nam diễn viên căng thẳng đến độ liên tục than phiền vì những động tác khó mà Việt Hương thử thách.
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Vẫn như các tập trước, “Tiếp chiêu đi chờ chi” luôn đặt ra nhiều thử thách diễn xuất cho các diễn viên. Đội “tiếp chiêu” được yêu cầu phải nhớ toàn bộ lời thoại, hành động, hình thể, tình huống của đội “tung chiêu”. Đứng trước người ra đề nhiều kinh nghiệm như Việt Hương, các diễn viên của chương trình luôn phải vận dụng gấp đôi “công lực” cho mỗi phần biểu diễn. Ở tập này, “Tiếp chiêu đi chờ chi” chào đón sự góp mặt của 2 “cây hài” Lê Dương Bảo Lâm và Mạc Văn Khoa.
Đón tiếp thành viên mới, Việt Hương hứa hẹn sẽ đưa ra “đề bài” đơn giản, tránh làm các diễn viên trẻ phải áp lực. Tuy vậy trong teaser tập 7, Lê Dương Bảo Lâm đã phải vật vã để diễn lại nhân vật của Việt Hương. Nam diễn viên căng thẳng đến độ liên tục than phiền vì những động tác khó mà Việt Hương thử thách.
Vì Nam Em không thể nhớ hết tình tiết mà Việt Hương đã thủ diễn, nên hầu hết tiết tấu ở phần “tiếp chiêu” đều phải cho Lê Dương Bảo Lâm gồng gánh. Không những quên thoại, Nam Em còn lúng túng trước những động tác hình thể Mạc Văn Khoa đặt ra. Chỉ mới bắt đầu vở kịch, đội Lê Dương Bảo Lâm và Nam Em đã lập tức xảy ra mâu thuẫn nội bộ khi hoa khôi liên tục “quên tuồng”. Thậm chí Nam Em đã phải “tháo chạy” khỏi sân khấu sau nhiều lần không hợp tác diễn xuất cùng đồng đội. Toàn bộ tình huống vấp váp này của Nam Em đều tạo nên mảng miếng giải trí hài hước.
Trong phần trò chơi thứ hai của các thành viên, họ phải trả lời cụm từ “đúng rồi” ở bất cứ tin đồn nào về mình, nếu không sẽ bị xử phạt. Lê Dương Bảo Lâm sẽ phải thừa nhận những tin đồn về giới tính, Nam Em khẳng định mình luôn mong muốn có được đôi môi của bạn diễn. Riêng Thuận Nguyễn thị bị Mạc Văn Khoa ép đồng ý cởi nút áo khoe body trên sóng truyền hình. Năm 2017, nam diễn viên từng thắng giải cao trong cuộc thi nam vương toàn cầu. Vì sợ phải chịu hình phạt, Thuận Nguyễn đã đồng ý với thử thách khiến dàn diễn viên phải xuýt xoa vì hình thể hoàn hảo của mình. “Tiếp chiêu đi chờ chi” phát sóng lúc 20h30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.
Ảnh: BTC