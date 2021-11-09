Vẫn như các tập trước, “Tiếp chiêu đi chờ chi” luôn đặt ra nhiều thử thách diễn xuất cho các diễn viên. Đội “tiếp chiêu” được yêu cầu phải nhớ toàn bộ lời thoại, hành động, hình thể, tình huống của đội “tung chiêu”. Đứng trước người ra đề nhiều kinh nghiệm như Việt Hương, các diễn viên của chương trình luôn phải vận dụng gấp đôi “công lực” cho mỗi phần biểu diễn. Ở tập này, “Tiếp chiêu đi chờ chi” chào đón sự góp mặt của 2 “cây hài” Lê Dương Bảo Lâm và Mạc Văn Khoa.

Lê Dương Bảo Lâm chính thức trở thành thành viên tiếp theo của dàn cast "Tiếp chiêu đi chờ chi"

Đón tiếp thành viên mới, Việt Hương hứa hẹn sẽ đưa ra “đề bài” đơn giản, tránh làm các diễn viên trẻ phải áp lực. Tuy vậy trong teaser tập 7, Lê Dương Bảo Lâm đã phải vật vã để diễn lại nhân vật của Việt Hương. Nam diễn viên căng thẳng đến độ liên tục than phiền vì những động tác khó mà Việt Hương thử thách.