H'Hen Niê đáp trả thế nào khi bị đồn 'làm gái' khi bước chân vào con đường người mẫu?

Nàng Hậu có cách ứng xử thế nào khi có nhiều lời đồn cho rằng mình "làm gái"?

Tập 1 của show thực tế thời trang "The Next Face Vietnam" đã mang đến nhiều câu chuyện đầy cảm xúc của các thí sinh. Trò chuyện với thí ainh Phạm Thị Xuân Như, sinh năm 2002 đến từ Huế khiến HLV H'Hen Niê và host Nam Trung không tránh khỏi xúc động vì đồng cảm. Nữ thí sinh chia sẻ bản thân có niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng nhưng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Xuân Như tâm sự: "Có mấy chỗ thuê em làm mẫu 30 nghìn đồng em cũng đi. Hồi lớp 12 em nghỉ học vì khi đi học em bị thị phi từ xã hội, đồn em này nọ, nói là nghề người mẫu này chắc đi làm gái. Em buồn lắm nên không muốn học. Thậm chí thời gian đó em gần như bị trầm cảm".

Sau khi nghe Xuân Như tâm sự, H'Hen Niê chia sẻ câu chuyện của chính mình để truyền thêm động lực và nguồn cảm hứng cho nữ thí sinh. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 tiết lộ: "Người ta nói là nghề người mẫu chỉ có đi làm gái mới có cái này cái kia thôi, chị cũng từng bị nói câu đó và chị im lặng. Vì những câu nói đó, chị sẽ làm nghề này bằng những gì chân chính nhất, bằng tinh thần lạc quan, theo đam mê của chị và chị cứ theo đuổi. Những gì mình ao ước cứ cố gắng là sẽ thực hiện được thôi".

Nhờ có niềm tin mãnh liệt vào nghề đó mà H'Hen Niê giờ đây đã chứng tỏ được đẳng cấp người mẫu của mình khi trở thành Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ vào năm 2018. H'Hen Niê của hiện tại được xem như "Hoa hậu quốc dân" và khó có Hoa hậu nào có thể vượt qua được hình ảnh của nàng Hậu người dân tộc Ê-đê này trong mắt khán giả.

Nhờ sự kiên định của mình, H'Hen Niê giờ đây đã trở thành Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2018

Ảnh: Chụp màn hình, Internet

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