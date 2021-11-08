Karik và Lan Ngọc 'chia tay' vì mỗi lần chung đội là thua

Karik là người duy nhất giành chiến thắng ở Đường Băng Rin Rít và có quyền đưa ra sự phân chia đội chơi. Trước sự dụ dỗ của Voi Biển đầy tính thuyết phục cũng như sự chán nản của Nàng Nớt Lan Ngọc khi cả hai lần chung đội với Chàng Nớt đều thua; Karik đã nhanh chóng “bỏ rơi người vợ” của mình để đến với “tình yêu mới” Trương Thế Vinh. Thế nhưng, “nghiệp quật” là có thật, khi Karik bị nước bắn tung người, ba lần bốn lượt rớt xuống nước nhờ kho kiến thức “phiên bản giới hạn” từ đồng đội Voi Biển.

Quyết chiến đấu tới cùng với tinh thần “không có gì để mất”, Ngô Kiến Huy và Trường Giang về chung một Đội Xanh. Không có thể lực tốt, vận may cũng không nhiều, sự tự tin nằm ở chính kinh nghiệm và sự trải đời, tuổi tác chính là thế mạnh của Đội Xanh. Vì đang sở hữu ít Viên đá Nâng cấp nên cả hai quyết tâm phải lấy lại danh dự và tìm kiếm thành tích thông qua thử thách thiên về trí tuệ, kiến thức của chương trình.

Tin tưởng vào “người anh già” Trường Giang, Ngô Kiến Huy chấp nhận là người bị phạt, chịu đựng sức mạnh của Vòi Rồng nếu đồng đội của mình trả lời sai. Nhưng “thánh xui” thì không thể nào có ngày may mắn khi vận đen của anh chính là đặt niềm tin sai chỗ. Trường Giang liên tục trả lời sai các câu hỏi hóc búa, vui nhộn khiến cho Thỏ Đen “uống nước căng bụng” hết lần này đến lần khác.

"Từ bỏ” Karik, Lan Ngọc về với Jun Phạm, Đội “Rich Cast” gây bất ngờ khi Thỏ Trắng trả lời chính xác loạt các câu hỏi. Dù Đội Tím đang là đội sở hữu nhiều viên đá nhất khi có tổng 9 viên nhưng cặp đôi “giàu khoáng sản” vẫn quyết chiến tới tinh thần nhân đôi thành 18 viên đá. Đang dẫn đầu với số điểm trả lời đúng cao thì Đội Xanh và Đội Xanh Lá bất ngờ bứt phá. Trường Giang sau nhiều lần “cam chịu” trước sức mạnh vũ bão của Vòi Rồng thì quyết tâm cao độ, liên tiếp trả lời đúng, giành số điểm ngang bằng với Đội Tím.

Tưởng rằng sẽ mất ưu thế trong thử thách này bởi thế mạnh của Đội Xanh Lá chính là sức mạnh về thể chất thì Thúy Ngân và Liên Bỉnh Phát lại giành được số điểm cao vượt trội khi các câu hỏi không thể làm khó cặp đôi. Trong câu hỏi với hint liên quan đến bé Bỉnh, “Mầm non giải trí” giành được ưu thế, nhanh chóng đưa ra câu trả lời chính xác khiến các đội vô cùng bất ngờ mà ngay chính anh và đồng đội cũng không thể tin vào tai mình.

Thế nhưng “30 chưa phải là Tết”, cú “hat-trick” cuối cùng gọi tên Đội Tím khi Jun Phạm xuất sắc giành quyền trả lời và đáp đúng câu hỏi 3 điểm của chương trình. Giúp “đội giàu” giành chiến thắng. Sự hồi hộp và đau tim không chỉ dừng lại ở đó khi cú chốt chính là vòng quay xui rủi, và một lần nữa, cú lội ngược dòng ngoạn mục của Đội Cam từ “bàn tay vàng” Karik đã làm nên kỳ tích cho đội về hạng chót. Karik chính là người may mắn nhất!

Ở tập này, một sự thật thú vị về Liên Bỉnh Phát mới được phát hiện chính là dù sở hữu sức mạnh cơ bắp khiến các “chiến binh” khác phải e ngại nhưng bé Bỉnh không hề biết bơi. Mạnh mẽ và quyết liệt với cú xuất phát điểm xuống nước ấn tượng, nhưng Liên Bỉnh Phát làm cho Thúy Ngân lẫn các đội khác vô cùng ngạc nhiên, thay vì bơi tiến về phía trước, anh lại thụt lùi về phía sau, khiến thành tích của Đội Xanh Lá không được khả thi lắm. Ngược lại, phía Đội Cam đã có màn tiếp sức không thể buồn cười hơn, khi Karik vừa bơi, vừa thư giãn, thả mình giữa dòng nước khiến đồng đội vô cùng sốt ruột. Đến lúc Voi Biển được thả về với nước, sức mạnh của anh mới được phát huy tối đa và giành về cho đội mình thành tích đầy bất ngờ.

Chỉ vừa giành chiến thắng trong thử thách bơi lội, đội “thánh xui - thánh thua” trong chốc lát lại được thần xui xủi gọi tên trong trò chơi tiếp theo. Không ai khác, người ấy vẫn là Thỏ Đen khi anh liên tiếp “hứng trọn” phần kem đầy mặt mũi vì không điều khiển được lực đẩy của cơ thể trên ván trượt. Mỗi lần Ngô Kiến Huy “ăn kem” là bấy nhiêu lần ca khúc chúc mừng sinh nhật quen thuộc vang lên, sự hài hước và vui đùa của dàn cast mang đến những trận cười thú vị cho khán giả.

“Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” phát sóng vào lúc 20g30 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7, YouTube Dong Tay Promotion và phát trọn bộ tại ứng dụng VieON.

Ảnh: BTC