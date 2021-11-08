‘Nịnh’ fan khéo như Tùng Maru: “Khi nào em hoạt động nghệ thuật đã cái nư rồi em sẽ lấy vợ”

Tin tức giải trí 08/11/2021 15:53

Nam rapper điển trai và hút fan của nhóm Uni5 có chia sẻ khiến các fan của mình mát lòng mát dạ.

Tuần này, “Ở Đây Có Quà” mang đến cho khán giả yêu thích chương trình ba gương mặt trẻ đầy vui nhộn: Han Sara, Tùng Maru và Toof.P. Nếu như “cặp đôi” Han Sara, Tùng Maru tham gia với tư cách người chơi thì “anh cả” Uni5 đảm nhận vai trò Host chương trình.

‘Nịnh’ fan khéo như Tùng Maru: “Khi nào em hoạt động nghệ thuật đã cái nư rồi em sẽ lấy vợ” - Ảnh 1

Ở phần chơi đoán sự thật, Han Sara đã đưa một “sự thật” khiến mọi người ngơ ngác, ngỡ ngàng: Han Sara dự định năm 30 tuổi sẽ về Hàn Quốc lấy chồng. Để thêm tính chân thật cho “sự thật” trên, Han Sara chia sẻ: “Tại vì thật sự là em có dự định lấy chồng vào độ tuổi 30 và em nghĩ…nên nhỉ! Nói chung là em nghĩ 30 tuổi em sẽ lấy chồng và em sẽ về Hàn Quốc lấy chồng”. Ở câu gợi ý đầy gợi mở này, Tùng Maru đã đưa ra phán đoán:“Câu này có phải mồi mình không nhỉ chứ nghiêm túc thì em không tin đâu” và cuối cùng em út Uni5 đã lựa chọn đáp án “không tin”.

‘Nịnh’ fan khéo như Tùng Maru: “Khi nào em hoạt động nghệ thuật đã cái nư rồi em sẽ lấy vợ” - Ảnh 2

Đúng như những gì Tùng Maru suy nghĩ, một cô nàng đang còn căng tràn nhựa sống như Han Sara vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn ở thời điểm hiện tại. Giọng ca Đếm cừu chia sẻ: “Nói chung là em không có định cưới ở đâu hay là người nước nào hết á. Mấy cái đó đối với em không có quan trọng, quan trọng là mình có thương người đó hay không. Người nào mà em yêu thì người đó sẽ là người em cưới và sẽ là ở độ tuổi đó chứ không nhất thiết phải nước nào, tuổi nào như kia”.

‘Nịnh’ fan khéo như Tùng Maru: “Khi nào em hoạt động nghệ thuật đã cái nư rồi em sẽ lấy vợ” - Ảnh 3

Về phần mình, Tùng Maru cũng chia sẻ: “Khi nào em hoạt động nghệ thuật đã cái nư rồi em sẽ nghĩ đến chuyện đó sau”. Tán thành với ý kiến của cậu bạn thân, Han Sara vừa vỗ tay vừa nói:“Đúng!Tuyệt vời anh. Ủng hộ!”

‘Nịnh’ fan khéo như Tùng Maru: “Khi nào em hoạt động nghệ thuật đã cái nư rồi em sẽ lấy vợ” - Ảnh 4

Trái ngược với những “sự thật” dễ đoán của Han Sara, Tùng Maru lại đưa ra những câu chuyện “hóc búa” hơn như: Tùng Maru từng là đầu gấu bắt nạt bạn ở trường cấp 2, Tùng Maru từng nghĩ Han Sara là thành viên của nhóm LipB hay Tùng Maru từng là một ảo thuật gia. Những chia sẻ thật, giả lẫn lộn đã làm khó Han Sara và khiến cô nàng chịu thua người bạn thân thiết ở vòng thi này.

‘Nịnh’ fan khéo như Tùng Maru: “Khi nào em hoạt động nghệ thuật đã cái nư rồi em sẽ lấy vợ” - Ảnh 5‘Nịnh’ fan khéo như Tùng Maru: “Khi nào em hoạt động nghệ thuật đã cái nư rồi em sẽ lấy vợ” - Ảnh 6

Giành chiến thắng ở vòng đầu tiên với 3 đáp án đúng liên tiếp nhưng Tùng Maru lại để thua Han Sara ở cả vòng 2 lẫn vòng 3. Kết quả, Han Sara giành chiến thắng chung cuộc, nhận về số tiền 6 triệu đồng còn Tùng Maru có được 4 triệu đồng. Với số tiền thưởng nhận được, cả hai đều quyết định sẽ dùng để hỗ trợ cho Viện dưỡng lão Nghệ sĩ – ngôi nhà chung của những người nghệ sĩ lớn tuổi đã rời xa ánh đèn sân khấu.

‘Nịnh’ fan khéo như Tùng Maru: “Khi nào em hoạt động nghệ thuật đã cái nư rồi em sẽ lấy vợ” - Ảnh 7

Tương tự như Tùng Maru và Han Sara, ở tập phát sóng trước, ca sĩ Nhâm Phương Nam và người mẫu Quỳnh Lương cũng đã dùng tiền thưởng để gửi tặng nhu yếu phẩm gửi đến cho Viện dưỡng lão Nghệ sĩ và nhà trọ Trăng Khuyết. Việc làm ý nghĩa của nghệ sĩ tham gia Ở Đây Có Quà đã và đang lan tỏa sự tử tế đến với mọi người.

‘Nịnh’ fan khéo như Tùng Maru: “Khi nào em hoạt động nghệ thuật đã cái nư rồi em sẽ lấy vợ” - Ảnh 8

Đón xem tập 10 “Ở Đây Có Quà” được phát sóng vào lúc 20g tối Thứ Bảy, ngày 13/11/2021.

Ảnh: BTC

ST Sơn Thạch, Mâu Thủy ra sức phản đối HLV Minh Phương dùng quyền “hồi sinh” cứu cầu thủ đội Ali Hoàng Dương

ST Sơn Thạch, Mâu Thủy ra sức phản đối HLV Minh Phương dùng quyền “hồi sinh” cứu cầu thủ đội Ali Hoàng Dương

Tuy nhiên, nam ca sĩ Ali Hoàng Dương mong muốn HLV Minh Phương có thể dùng quyền “hồi sinh” để cứu thành viên xuất sắc của chương trình.

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