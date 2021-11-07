Xuất hiện với vẻ ngoài cực điển trai, tươi mới, Minh Xù bày tỏ sự háo hức và thích thú khi lần đầu tiên được tham gia ghi hình Ca Sĩ Bí Ẩn . Nam ca sĩ đã cố tình chọn một chiếc background phong thủy với màu xanh hi vọng được cho là sẽ có thể chiến thắng được đối thủ. Anh được xếp chung đội với ca sĩ Chí Thiện ; đây cũng đánh dấu lần quay trở lại của đội trưởng Đội xanh sau một thời gian “tu luyện”.

Một chút “gài hàng” của MC Khả Như khiến Chí Thiện ban đầu tỏ vẻ đầy tiếc nuối với thông tin Puka sẽ không tham gia chương trình nữa. Tuy nhiên, người anh thân thiết của “rap pơ tờ hơ” đã nhanh chóng “quay xe” chỉ vì Khả Như nói Puka sẽ được thay thế bằng một cô gái xinh đẹp khác. Nam ca sĩ thẳng thắn: “Vậy không sao, xinh là được, xinh là anh quên Puka à”. Giọng ca “Một lần thôi” cũng không quên “gắp lửa bỏ tay người” cho Minh Xù khi bị Puka nghe thấy và “mắng vốn”.

Chung Đội đỏ với Puka tuần này là cô nàng diễn viên xinh đẹp, duyên dáng Phương Lan. Sau lần “debut” thất bại và bị “cấm hát” ở tập 22 “Ca Sĩ Bí Ẩn” lần trước, Phương Lan “đã trở lại và lợi hại hơn xưa” với kinh nghiệm dày dạn. Cô nàng chia sẻ bí quyết chọn Ca sĩ bí ẩn thông qua bối cảnh và vũ đạo khiến hai đội chơi cực tâm đắc: “Mấy cái nhảy nhảy em thấy giống em ạ, mà thường nhảy nhiều thì không phải ca sĩ ạ Cái đợt của em á, em quay trong nhà, với bạn kia quay trong studio thì tưởng là ca sĩ mà không phải, còn chị ca sĩ thật quay ngoài vườn thì bị loại, vậy nên nhiều khi bối cảnh nhìn vậy thôi chứ không phải đâu”.

Trong phần thi đối kháng của hai đội, Phương Lan lại một lần nữa trở thành trợ thủ đắc lực của Puka khi sở hữu tài năng ca hát “thượng thừa” cũng không hề thua kém đàn chị. Sự lấn át về “chất giọng” và “khả năng cảm thụ âm nhạc” của Đội đỏ khiến hai thành viên Đội xanh dù đều là ca sĩ cũng đành buông xuôi vì không thể nào nhớ ra được giai điệu của bài hát nào nữa.

Ca sĩ bí ẩn số 5 tuần này chỉ để lộ một chút giọng nói Hà Nội, được “khả nghi” nhiều nhất là diễn viên Ngọc Ánh (vợ của ca sĩ Anh Tài) và ca sĩ Thu Ngọc (Mây Trắng). Với rất ít dữ liệu như vậy, liệu hai đội chơi có thể đoán ra nhân vật này là ai?

Mời quý khán giả cùng đón xem Tập 29 “Ca Sĩ Bí Ẩn – Làn sóng mới” sẽ lên sóng vào lúc 21h Thứ Hai (8/11) trên kênh HTV7.