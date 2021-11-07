Lâm Vỹ Dạ lần đầu hát nghiêm túc, khoe chất giọng bolero cực đằm thắm

Tin tức giải trí 07/11/2021 16:01

Sau tập phát sóng đầu tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, tập 2 gameshow truyền hình “6 Ô Cửa Bí Ẩn” chuẩn bị lên sóng với những tài năng ấn tượng.

Khách mời trong tập phát sóng tuần này là bộ 3 diễn viên hài: Quách Ngọc Tuyên, Lâm Vỹ Dạ, La Thành. Mới chào sân, Lâm Vỹ Dạ đã khiến MC Đức Bảo ấn tượng khi lần đầu hát nghiêm túc, khoe chất giọng bolero cực đằm thắm. “Hotgirl cầu Bình Lợi” nhanh chóng nhận được “cơn mưa lời khen” từ MC và hai bạn chơi. Có lẽ vì tham gia gameshow tài năng nên khách mời nào cũng muốn thể hiện một chút khả năng đặc biệt của mình.

Lâm Vỹ Dạ lần đầu hát nghiêm túc, khoe chất giọng bolero cực đằm thắm - Ảnh 1Lâm Vỹ Dạ lần đầu hát nghiêm túc, khoe chất giọng bolero cực đằm thắm - Ảnh 2

Diễn viên La Thành cũng khoe tài năng “độc lạ” phát hiện từ lúc 5 tuổi, đó là khả năng “điều khiển giác mạc”. Nói một cách dân dã hơn thì đây là biệt tài…..”làm mắt lé”. Ngay sau khi nam diễn viên thể hiện “siêu năng lực” của mình, MC Đức Bảo đã được phen cười ngất ngưởng và không quên đùa rằng: “Tôi thấy còn có người làm được thế này nữa này, tôi nghĩ La Thành thừa sức làm được, đó là mắt trái nhìn ở giữa, mắt phải nhìn lên trên”. Tuy nhiên, chàng diễn viên đã kịp “sáng suốt” bác bỏ lời thách đố: “Lé thiệt á. Đừng”. Không hổ danh là diễn viên hài, sự xuất hiện của bộ 3 khách mời ngày hôm nay đã tạo ra bầu không khí vô cùng vui vẻ, thoải mái trước khi bước vào “trận đấu cân tài cân sức”. 

Lâm Vỹ Dạ lần đầu hát nghiêm túc, khoe chất giọng bolero cực đằm thắm - Ảnh 3Lâm Vỹ Dạ lần đầu hát nghiêm túc, khoe chất giọng bolero cực đằm thắm - Ảnh 4

Trong tập này, khán giả sẽ được gặp gỡ 6 tài năng đặc biệt đằng sau 6 ô cửa: Nghệ sĩ tâng bóng Kim Phúc, Phù thủy hóa trang Vân Miu, Võ sĩ công phá Gia Nghị, Nghệ nhân điêu khắc ánh sáng Bùi Văn Tự và hai ẩn số chưa được tiết lộ là Nguyễn Văn Mão và Thu Thảo. Dù chỉ mới hé lộ rất ít một chút khả năng của từng nhân vật nhưng cũng đủ để kì vọng về những bất ngờ, đột phá ở các vòng thi kế tiếp.   

Lâm Vỹ Dạ lần đầu hát nghiêm túc, khoe chất giọng bolero cực đằm thắm - Ảnh 5Lâm Vỹ Dạ lần đầu hát nghiêm túc, khoe chất giọng bolero cực đằm thắm - Ảnh 6

Ngay sau phần xem video giới thiệu về khả năng tâng bóng điêu luyện của Kim Phúc, MC Đức Bảo đã đặt ra một thử thách nhỏ cho các khách mời. Rất nhanh chóng, hai chàng diễn viên Quách Ngọc Tuyên và La Thành đã thể hiện tài năng tâng bóng không hề kém cạnh của mình. Tưởng chừng với bất lợi về phái nữ và trang phục,

Lâm Vỹ Dạ sẽ không thể hoàn thành thử thách này, nhưng bằng kinh nghiệm dày dạn và đầu óc nhanh nhạy, Lâm Vỹ Dạ đã khéo léo thể hiện tài năng ảo thuật làm biến mất quả bóng và còn “bonus” cả phần “Đại bàng đẻ trứng” khiến MC Đức Bảo bật cười nghiêng ngả.

Lâm Vỹ Dạ lần đầu hát nghiêm túc, khoe chất giọng bolero cực đằm thắm - Ảnh 7

Đúng là không gì có thể làm khó được cô diễn viên lém lỉnh này.  Bất ngờ nào đằng sau 6 ô cửa, và ai sẽ là người chiến thắng trong phần thi ngày hôm nay, mời Quý khán giả cùng đón xem Tập 2 – “6 Ô Cửa Bí Ẩn” phát sóng lúc 21h15 tối Chủ Nhật (7/11), trên kênh VTV3.  

Ảnh: BTC       

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