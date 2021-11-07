Hương Ly: “Vẻ ngoài yếu đuối không ảnh hưởng đến bản lĩnh người phụ nữ”

Tin tức giải trí 07/11/2021 13:48

Top 5 Miss Universe Vietnam 2019 Hương Ly có những chia sẻ về vẻ ngoài yếu đuối có ảnh hưởng đến bãn lĩnh người phụ nữ hay không.

Phụ nữ được xem là phái yếu, vì vậy họ thường có đặc quyền “yếu đuối”, họ được phép rơi nước mắt ở bất cứ nơi đâu, trước bất cứ ai hoặc trước bất kỳ chuyện gì xảy ra khiến họ muốn làm điều đó. Đến với tập 6, các khách mời “VINAWOMAN” sẽ đưa ra quan điểm, góc nhìn về bản thân trong việc lựa chọn “được phép yếu đuối”, một đặc quyền của phụ nữ. Khán giả sẽ có cơ hội lắng nghe những câu chuyện của họ khi bên cạnh bản lĩnh, khác biệt, dám đối diện với sợ hãi thì khi phải đối diện với yếu đuối bản thân, họ sẽ làm gì? Họ có được quyền yếu đuối không hay cứ phải tỏ ra mạnh mẽ để làm vừa lòng người khác?

Hương Ly: “Vẻ ngoài yếu đuối không ảnh hưởng đến bản lĩnh người phụ nữ” - Ảnh 1

MC Liêu Hà Trinh, Hoa khôi Nam Em (Top 8 Miss Earth 2016) cùng hai người đẹp Top 5 Miss Universe Vietnam 2019 Hương Ly và Đào Thị Hà để lại ấn tượng với sự duyên dáng, những câu chuyện bất ngờ và góc nhìn sâu sắc. 

Nam Em cũng tâm sự về chuyện đánh mất bản thân vì “một thời gian dài bị yếu đuối”. Cô không thể tự trả lời câu hỏi mình là ai, mình nghĩ gì. Nhưng bước qua giai đoạn chông chênh và có phần “trẻ con” đó, Hoa khôi đã trưởng thành hơn, đã biết yêu thương bản thân của mình. Cô rút ra bài học “phụ nữ chỉ nên yếu đuối với người mình cần yếu đuối”

Hương Ly: “Vẻ ngoài yếu đuối không ảnh hưởng đến bản lĩnh người phụ nữ” - Ảnh 2

Hương Ly đồng cảm với Nam Em và đưa ra góc nhìn của mình, với một người làm việc nhiều trong lĩnh vực thời trang, Hương Ly cho rằng không có tiêu chuẩn để đánh giá phụ nữ mạnh mẽ hay yếu đuối. Biết đâu một người phụ nữ thường xuất hiện trong trang phục vest, trang điểm cá tính, nói chuyện cứng rắn nhưng lại thích nấu ăn, làm thơ và yếu đuối. Còn những người phụ nữ thích mặc váy ngọt ngào thì ngược lại.

Hương Ly: “Vẻ ngoài yếu đuối không ảnh hưởng đến bản lĩnh người phụ nữ” - Ảnh 3

Không thể dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá họ mạnh mẽ hay yếu đuối, đó chỉ là hai từ trong số những thuộc tính của phụ nữ “Đó không phải là thứ dùng để đánh giá mạnh mẽ thì sẽ hạnh phúc, yếu đuối thì sẽ thất bại” - Hương Ly khẳng định quan điểm của mình. 

Hương Ly: “Vẻ ngoài yếu đuối không ảnh hưởng đến bản lĩnh người phụ nữ” - Ảnh 4

Cả Nam Em và Liêu Hà Trinh đều đồng ý với suy nghĩ của Hương Ly. Bởi lẽ không ai có thể mạnh mẽ hay yếu đuối hoàn toàn. Nam Em thẳng thắn: “Thật ra đàn ông cũng có sự yếu đuối nhưng người ta sinh ra là phái mạnh nên phải giấu đi sự yếu đuối đó”. Không có tiêu chí nào để phân biệt yếu đuối mạnh mẽ dù đối với nam hay nữ. Sau những trải nghiệm trong nghề, MC Liêu Hà Trinh đưa ra câu hỏi “Liệu thứ nên trưng ra ngoài của bản chân là làm vừa lòng tất cả mọi người?”. Hương Ly lập tức phải đối quan điểm này, cô giải thích đối với người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên hình ảnh được đánh giá bởi rất nhiều người. Do đó nên phải chấp nhận việc lựa chọn thể hiện ra bên ngoài thứ hợp với công chúng nhất nhưng không phải ai cũng nên làm điều đó.

Hương Ly: “Vẻ ngoài yếu đuối không ảnh hưởng đến bản lĩnh người phụ nữ” - Ảnh 5

Hương Ly chia sẻ, khi đặt lên bàn cân yếu đuối và mạnh mẽ thì “yếu đuối thua” vì bản thân từ ấy đã có vẻ tiêu cực. Vì vậy, nhiều người thường cố che giấu sự yếu đuối của mình, đặc biệt là phụ nữ.

Riêng Hương Ly, cũng khóc nhiều, cũng đặt ra muôn vàn câu hỏi cho bản thân. Tuy nhiên cô cho rằng, phụ nữ không nên che giấu yếu đuối, vì họ “được phép yếu đuối” và nhờ có nó mà họ sẽ mạnh mẽ hơn.

Cuối tập 6, cả 4 khách mời cũng mong muốn bằng những chia sẻ, quan điểm của mình xoay quanh chủ đề “được phép yếu đuối” sẽ giúp cho các tân thí sinh của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 có thêm trải nghiệm để chuẩn bị tốt và mạnh mẽ, yếu đuối theo cách riêng.

Ảnh: BTC

Thu Thủy: Phụ nữ không ‘đẹp’ thì phải có tài năng hơn người

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Tập 129 “Sức sống thanh xuân” phát sóng vào lúc 20h thứ sáu ngày 5/11 trên kênh HTV7 với sự góp mặt của MC Liêu Hà Trinh, Hoàng Rapper và Thu Thủy cùng bàn luận về chủ đề “Đặc quyền của phái đẹp”.

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Từ khóa:   Hương Ly Nam Em VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam

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