Thu Thủy: Phụ nữ không ‘đẹp’ thì phải có tài năng hơn người

Tin tức giải trí 07/11/2021 13:37

Tập 129 “Sức sống thanh xuân” phát sóng vào lúc 20h thứ sáu ngày 5/11 trên kênh HTV7 với sự góp mặt của MC Liêu Hà Trinh, Hoàng Rapper và Thu Thủy cùng bàn luận về chủ đề “Đặc quyền của phái đẹp”.

Mở đầu chương trình, Hoàng Rapper chia sẻ bản thân rất thích nhìn những người xinh đẹp. Cụ thể, anh cho biết: “Rất vui khi tuần nào vào tối thứ sáu cũng gặp được Thu ThủyLiêu Hà Trinh. Đều là những người rất là xinh đẹp. Nhìn người đẹp tự nhiên anh thấy yêu đời hẳn luôn”.

Thu Thủy: Phụ nữ không ‘đẹp’ thì phải có tài năng hơn người - Ảnh 1

Khởi động với câu hỏi “Phụ nữ luôn cần được nhường nhịn và chở che. Theo bạn, điều này đúng hay sai?”, Hoàng Rapper lựa chọn “sai” vì có những ý kiến trái chiều. Nam nhạc sĩ cho biết nếu phụ nữ luôn cần được nhường nhịn và che chở thì đó chỉ là sự chịu đựng và cam chịu của người đàn ông mà thôi. Anh cho biết: “Phụ nữ luôn cần được yêu thương và thông cảm. Từ điều đó, chúng ta mới tự nguyện nhường nhịn và che chở cho phụ nữ được. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương vì họ đã hi sinh quá nhiều, nên họ xứng đáng được như vậy. Sự cảm thông sẽ giúp đàn ông thấu hiểu hơn tâm lý của chị em phụ nữ”.

Thu Thủy: Phụ nữ không ‘đẹp’ thì phải có tài năng hơn người - Ảnh 2

Đồng tình với ý kiến của Hoàng Rapper nhưng Thu Thủy cũng cho rằng những điều anh nói có vẻ đàn ông quá cam chịu. Nữ ca sĩ cho biết: “Đó là những điều rất tự nhiên mà người đàn ông cần phải làm. Việc nhường nhịn cho người phụ nữ thì mới thể hiện được sự ga lăng của đàn ông”. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho biết nếu như người đàn ông thấy được những hi sinh của người phụ nữ dành cho gia đình thì họ cũng sẽ tự nguyện nhường nhịn, yêu thương và chở che. Sau khi nghe xong, MC Liêu Hà Trinh xúc động chia sẻ: “Em rất tự hào vì mình là phái yếu. Mình cũng cần một chút xíu quyền nhường nhịn, chở che yêu thương giống như một đứa trẻ vậy đó”.

Thu Thủy: Phụ nữ không ‘đẹp’ thì phải có tài năng hơn người - Ảnh 3

Đến với câu hỏi “Phụ nữ đẹp sẽ có nhiều đặc quyền hơn. Theo bạn, điều này đúng hay sai?”, Hoàng Rapper chia sẻ: “Thật sự câu hỏi này khá tế nhị và nhạy cảm đấy. Hoàng chỉ sợ nói không khéo thì lại làm phật lòng rất nhiều chị em phụ nữ khác”. Nhìn ở phương diện khách quan, nam nhạc sĩ cho biết mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn khác nhau về cái đẹp dành cho các chị em phụ nữ.

Tranh luận ở câu hỏi này, Thu Thủy cho rằng nếu như một người phụ nữ không được đẹp thì phải có tài năng hơn người. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết: “Thật ra thì chị em mình cũng không đẹp so với những siêu mẫu. Nhưng mình có những mặt nổi bật khác thì cũng sẽ gây chú ý cho những người tiếp xúc với mình”.

Đón xem Sức sống thanh xuân phát sóng lúc 20h thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Thu Thuỷ Liêu Hà Trinh Sức sống thanh xuân

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