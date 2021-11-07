Thí sinh có ba mất trong dịch Covid 19 khiến Binz và Sofia khóc nấc vì cùng cảnh ngộ năm xưa

Tin tức giải trí 07/11/2021 13:02

Thí sinh Xám có màn trình diễn và tâm sự đầy lắng đọng về câu chuyện của ba mình, khiến cho Binz, Trấn Thành và Sofia khóc nấc.

Trái ngược với tuổi đời còn khá trẻ, chàng rapper Lê Minh Quốc - rapname Xám đã chạm tới hàng triệu con tim bởi những gì mà anh chàng mang đến qua bản rap “Em”, dựa trên bài hát gốc “Mascara”. Liều lĩnh trong mọi quyết định, cậu không chỉ lựa chọn 1 con beat Lofi mới lạ kén người nghe để mang lên sân khấu mùa 2, mà còn mạo hiểm với việc lựa chọn chủ đề Rap Love. Và nam rapper đã tạo được cú bùng nổ lớn, rất thành công trong việc dẫn dắt cảm xúc của người nghe xuyên suốt bản rap của mình. Người nghe không chỉ cảm nhận được cái đẹp của lyric mà còn thấy được 1 phần câu chuyện của mình trong đó. Ca từ da diết như lời tự sự kết hợp cùng chất giọng giàu cảm xúc của Sofia khiến ai cũng phải đắm chìm trong bản rap.

Thí sinh có ba mất trong dịch Covid 19 khiến Binz và Sofia khóc nấc vì cùng cảnh ngộ năm xưa - Ảnh 1

Trước vẻ đẹp của ca khúc, giám khảo LK phải đứng lên vỗ tay, HLV Rhymastic đứng dậy thả hồn vào ca khúc trong vô thức. Nam GK JustaTee phải đứng dậy chấp tay thán phục còn HLV Binz thì quá tâm đắc nên đạp cần chọn liên tục. Dù giai điệu không dồn dập, sôi động nhưng sân khấu phải bùng nổ, người nghe như nổi da gà vì thứ cảm xúc đang chạy trong người qua từng câu từng chữ của lyric: “Vì tình yêu đâu có đúng đâu mà sai/ Tại sao để cho dòng nước mắt này lại lăn xuống chia làm hai”. Không chỉ chinh phục cả 4 HLV, Xám còn khiến khán giả phải nghe đi, nghe lại bản rap Em của cậu không chỉ để ngẫm nghĩ ý nghĩa của ca từ, mà còn vì nuối tiếc cho thứ cảm xúc mà bản rap mang lại.

Thí sinh có ba mất trong dịch Covid 19 khiến Binz và Sofia khóc nấc vì cùng cảnh ngộ năm xưa - Ảnh 2

HLV Karik đưa ra lời nhận xét trong cảm xúc dâng trào: “Anh thật sự rất ngưỡng mộ em, khi dám cầm cái beat Lofi lên sân khấu thi. Lyric của em quá tuyệt với anh, không còn biết nói gì hơn. Từ cách em chơi vần đảo và cách em so sánh những hình ảnh ẩn dụ. Mọi thứ rất là đơn giản như thế và cái câu chuyện nghe em kể nó rất rành mạch và chạm tới anh”. Dù là người ít hứng thú với những bản rap love nhưng bản rap của Xám cũng đã thu hút được sự chú ý của HLV Wowy, anh chia sẻ: “Từ ngữ em phát ra rất rõ và khiến cho anh nghe được toàn bộ câu chuyện. Cũng giống như Karik nói em đem beat Lofi lên trên sân khấu cùng với câu chuyện nó làm cho anh cảm thấy hình ảnh nó rất là khớp...”

Từng chia sẻ rap love không phải là những gì mình tìm kiếm tại mùa 2, nhưng với màn thể hiện của Xám, HLV Binz buộc phải phá lệ cho lần này, anh cho biết:“Anh cảm giác lyric của em giống như con dao, nó cứa vào 1 phát xong câu sau em lại băng nó lại. Đó là cái cách rất hay để em dẫn người ta vào câu chuyện tình yêu của em. Định hướng của anh trong lần này là anh không tập trung vào nhạc tình yêu nhưng anh nghĩ em xứng đáng để anh chọn” .

HLV Rhymastic cũng bị cuốn vào nhịp cảm xúc của bài hát và để nó dẫn dắt khi nào mà không hề hay biết, Rhymastic chia sẻ:“Mặc dù em sử dụng một flow từ đầu đến cuối nó rất là cơ bản nhưng mà nó lại rất hợp lý ở đây. Lối dẫn dắt, ngôn từ mà em đặt ra những cách gieo vần lạ rất khó để mà thoát ra khỏi dòng chảy đấy một khi mà đã bị dính vào”. Quá tâm đắc với những gì mình vừa chứng khiến, JustaTee đã dành những lời khen cực đắt giá đến Xám, anh nói: “Phần trình diễn của em nó như 1 music video (MV). Hoàn hảo từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu, lối dẫn chuyện, lyric cho đến người kể chuyện như em... Một bài hát mà thật sự hoàn hảo và anh đảm bảo với em là anh về anh sẽ nghe lại rất là nhiều lần. Và Lofi là 1 thể loại rất rủi ro để mang lên 1 sân khấu lớn như thế này...Em là người dựng bài cực kỳ giỏi”. Hòa chung nhịp cảm xúc, giám khảo LK tiếp lời: “Anh có cảm giác giống như flow và ca từ của em nó dẫn anh đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Thường những người trẻ thể hiện cảm xúc nó không thể trọn vẹn nhưng mà ngay cả cái outro của em, em đã đặt trọn cảm xúc vào đến những câu cuối cùng”.

Thí sinh có ba mất trong dịch Covid 19 khiến Binz và Sofia khóc nấc vì cùng cảnh ngộ năm xưa - Ảnh 3

Một tình huống xúc động bất ngờ xảy ra khi Xám chia sẻ trên sân khấu về câu chuyện gia đình   của mình, bố Xám đã mất và cậu không thể về kịp để gặp mặt lần cuối, điều này không chỉ để lại nỗi đau to lớn trong Xám mà chính câu chuyện của cậu đã khơi dậy sự đồng cảm nơi khán giả và đặc biệt hơn cả là những người có mặt trong buổi ghi hình ngày hôm đó, khiến Binz và Trấn Thành khóc nấc. Sofia, con gái của “Sư Tử Kim Loan” cũng đã khóc rất nhiều khi nhớ về sự ra đi của mẹ.

Thí sinh có ba mất trong dịch Covid 19 khiến Binz và Sofia khóc nấc vì cùng cảnh ngộ năm xưa - Ảnh 4Thí sinh có ba mất trong dịch Covid 19 khiến Binz và Sofia khóc nấc vì cùng cảnh ngộ năm xưa - Ảnh 5

Một tình huống xúc động bất ngờ xảy ra khi Xám chia sẻ trên sân khấu về câu chuyện gia đình   của mình, bố Xám đã mất và cậu không thể về kịp để gặp mặt lần cuối, điều này không chỉ để lại nỗi đau to lớn trong Xám mà chính câu chuyện của cậu đã khơi dậy sự đồng cảm nơi khán giả và đặc biệt hơn cả là những người có mặt trong buổi ghi hình ngày hôm đó, khiến Binz và Trấn Thành khóc nấc. Sofia, con gái của “Sư Tử Kim Loan” cũng đã khóc rất nhiều khi nhớ về sự ra đi của mẹ.

Thí sinh có ba mất trong dịch Covid 19 khiến Binz và Sofia khóc nấc vì cùng cảnh ngộ năm xưa - Ảnh 6Thí sinh có ba mất trong dịch Covid 19 khiến Binz và Sofia khóc nấc vì cùng cảnh ngộ năm xưa - Ảnh 7

Ảnh: BTC

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