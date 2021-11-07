Ơn giời! Thí sinh điển trai và rap chất nhất ‘Rap Việt mùa 2’ đây rồi! Chính là ‘Hoàng tử nhạc rap’ Coldzy

Tin tức giải trí 07/11/2021 12:41

Cuốn hút từ vẻ ngoài điển trai ngút ngàn, chàng rapper Đỗ Hoàng Hải - rapname Coldzy khiến loạt fan nữ phải “bấn loạn” ngay khi những hình ảnh teasing xuất hiện.

Chưa dừng ở đó, anh chàng sinh năm 2000 đến từ Hà Nội này còn khiến người xem phải xuýt xoa vì tài năng đi đôi cùng ngoại hình. Sở hữu sở trường autotune cùng chất giọng trầm và cách viết lời đi sâu vào việc khai thác nỗi buồn, Coldzy vốn là cái tên khiến nhiều người phải nhớ đến, nhưng với bản rap “Ngọn Nến” dựa trên ca khúc gốc “Ngọn Nến Trước Gió” một ca khúc của 2 GK JustaTee và LK thì chàng rapper trẻ đã thật sự khiến người nghe phải ngỡ ngàng vì năng lực của mình.

Ơn giời! Thí sinh điển trai và rap chất nhất ‘Rap Việt mùa 2’ đây rồi! Chính là ‘Hoàng tử nhạc rap’ Coldzy - Ảnh 1

Sử dụng một chút chất liệu từ trap, rock cộng hưởng với ca từ mạnh mẽ dứt khoát đã giúp Coldzy nhận về 4 chọn từ các HLV và cả sự phấn khích tột độ của 2 GK JustaTee – LK. HLV Wowy không giấu được cảm xúc, phấn khích chia sẻ: “Kể cả khi flow của em bị ngắt quãng nó vẫn sống trong tai anh và chạy hoài. Đó là tiếng nói thật sự từ con người của em, từ bản lĩnh của em tuôn ra ngoài và đã đánh thức tâm hồn của tất cả mọi người…”.

Ơn giời! Thí sinh điển trai và rap chất nhất ‘Rap Việt mùa 2’ đây rồi! Chính là ‘Hoàng tử nhạc rap’ Coldzy - Ảnh 2

HLV Karik đầy hưng phấn tiếp lời: “Em làm chủ tất cả mọi thứ từ lyric cho đến cách nhấn nhá phong thái biểu diễn và kể cả cách em quan sát sân khấu. Anh rất ngạc nhiên về điều đó và nói điều này chắc LK và JustaTee không buồn đâu! Tạm thời quên luôn bản gốc”. Ngay sau khi nghe tới đây, GK JustaTee liền vội lên tiếng: “Đây còn quên nữa huống chi là ở dưới đấy!”. HLV Binz cũng vô cùng thích thú với những gì mình vừa xem, anh cho biết: “Thú thật, đây là bài hát anh rất thích và thật sự anh nghĩ em đã thay 1 cái lớp áo mới cho nó…”.

Ơn giời! Thí sinh điển trai và rap chất nhất ‘Rap Việt mùa 2’ đây rồi! Chính là ‘Hoàng tử nhạc rap’ Coldzy - Ảnh 3Ơn giời! Thí sinh điển trai và rap chất nhất ‘Rap Việt mùa 2’ đây rồi! Chính là ‘Hoàng tử nhạc rap’ Coldzy - Ảnh 4

Đầy bất ngờ khi bậc thầy ăn nói – HLV Rhymastic bất ngờ lên tiếng cho rằng: “Những lời mỹ từ dành cho bạn nó cũng xứng đáng thôi. Bạn bước lên sân khấu với những phát âm rõ ràng. flow rất chắc, hoàn toàn làm chủ tất cả mọi thứ mà bạn trình diễn. Mình có nhìn thấy một số hạt sạn nhưng mình cảm nhận được cái năng lượng, sự dồn nén cảm xúc ở trong ngôn từ của bạn nó đủ sức để những hạt sạn đó vô nghĩa…”.

Ơn giời! Thí sinh điển trai và rap chất nhất ‘Rap Việt mùa 2’ đây rồi! Chính là ‘Hoàng tử nhạc rap’ Coldzy - Ảnh 5

Giây phút được mong chờ nhất trong phần thi này là lúc 2 vị GK nói về tác phẩm của chính mình khi được thí sinh cover lại. Đầy dí dỏm, LK khiến cả 4 vị HLV phải cười phá lên khi nói rằng: “Nói gì nữa em! Anh có cảm giác rằng là xong cái bài gốc của bọn anh rồi!”. JustaTee liền đùa vui tiếp lời rằng: “Cái gì mình chấp nhận là phải chấp nhận thôi!”. Nam GK còn cho biết mình rất hạnh phúc khi những ca khúc của mình vẫn còn truyền được cảm hứng cho các bạn rapper trẻ.

Ơn giời! Thí sinh điển trai và rap chất nhất ‘Rap Việt mùa 2’ đây rồi! Chính là ‘Hoàng tử nhạc rap’ Coldzy - Ảnh 6

Với những lời hứa hẹn đầy hợp lý của dàn HLV khiến 2 GK khá khó khăn cho quyết định lần này. Sau hồi cân đong đo đếm, cả 2 quyết định gửi gắm Coldzy về với đội Karik cùng lời nhắn nhủ rằng: “Không thể chối cãi được những ý niệm mà mọi người đang hướng đến em. Bằng những thứ em đã trình diễn, khả năng của em về bất kì đội ai thì em cũng sẽ là 1 chiến binh tự do và làm những gì mình mong muốn. Bọn anh muốn em đến đây với 2 mục đích: Mục đích thứ 1 là để em phát huy những gì mà mọi người đã thấy và mục đích thứ 2 là muốn nhìn thấy em đại diện cho đội người đó chơi melodic và làm rạng danh đội đấy vì bọn anh thấy đội đấy đang thiếu mảng này”.

Ơn giời! Thí sinh điển trai và rap chất nhất ‘Rap Việt mùa 2’ đây rồi! Chính là ‘Hoàng tử nhạc rap’ Coldzy - Ảnh 7

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Coldzy rap việt mùa 2 Karik

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